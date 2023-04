Flores se despide del Bàsquet Sant Antoni en una emotiva carta

El extécnico del Class Bàsquet Sant Antoni, Carles Flores, emitió en sus redes sociales una emotiva carta de despedida tras conocerse el pasado miércoles que no iba a seguir vinculado con el conjunto portmanyí.

De este modo, el míster barcelonés rompió tras dos días su silencio a través de un sensible escrito, encabezado por el que ha sido durante su estancia con el club ibicenco su lema: «Somos es verros que amb honor, família i valentia perseguim el somni d’un club…Sa il·lusió d’un poble, s’èxit d’una illa, oferint fins l’últim alè d’esforç…».

Por otro lado, Flores indicó en el mismo comunicado la enorme alegría sentida por el grato trato recibido durante las dos temporada y media que ha durado la relación institucional con el Class Bàsquet Sant Antoni: «He sido un afortunado, lo sé, y he querido dar mi máximo para todos vosotros por la estima y el orgullo que tengo por esta isla mágica, por este pueblo y por toda su gente. Me habéis hecho sentir como en casa, me habéis acogido como uno más y me habéis acompañado siempre. Os estaré agradecido para siempre, gracias desde el corazón».

Además, Flores expresó una enorme gratitud hacia la que hasta hace escasos días ha sido su hinchada: «Gracias a todos los aficionados que me habéis acompañado en este viaje y nos habéis apoyado semana tras semana, independientemente de los resultados, consiguiendo que todos diésemos lo mejor de nosotros. Tenéis que saber que todo nuestro trabajo, nuestra ambición, ha ido de la mano de vuestra ilusión. Sa Pedrera esta haciendo historia y es gracias a todos vosotros».

Asimismo tuvo espacio tanto para el resto del cuerpo técnico como para las distintas plantillas que se ha encargado de dirigir durante este periplo: «Gracias a todos los jugadores y staff con los que durante estas temporadas he podido compartir momentos, desde los mas jóvenes de una cantera que no para de crecer, hasta los más grandes. A todos, Gracis. Sé que ha habido momentos mejores y peores, pero todo lo que hemos conseguido ha sido juntos y yo me lo he pasado muy bien creciendo a vuestro lado».

Éxito de Carles Sánchez

El joven preparador catalán cogió las riendas del CB Sant Antoni en febrero del pasado 2021.

Desde entonces, Sánchez consiguió ascender al conjunto portmanyí por primera vez en la historia de la Liga EBA a LEB Plata. Además, en estas dos últimas temporadas ha clasificado al cuadro celeste a las promociones de ‘playoff’ de ascenso a LEB Oro, aunque haya sido eliminado.