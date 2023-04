Lucas Alcaraz: «El marcador no se corresponde con lo que ha pasado»

Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Ibiza, declaró tras el encuentro que el partido ante el Real Oviedo, que en su opinión fue «muy parejo», se «rompió» en la pérdida de balón que derivó en el 1-2 en la segunda mitad.

El preparador granadino opinó en sala de prensa que hasta ese momento estaban «más cerca de ganar que de perder» pero lamentó que una acción aislada echara al traste el «buen trabajo» del equipo, que «tiró 12 veces a portería por tres del rival».

Tras apuntar que el VAR debió apreciar un posible penalti sobre Cristian Herrera aseguró que el equipo hizo «prácticamente todo bien menos las desactivaciones que cuestan goles». Alcaraz admitió que da «rabia» perder un partido en el que durante varias fases del mismo fueron superiores, pero reiteró que «esto es fútbol profesional y si pierdes un balón en medio campo con el equipo abierto lo más normal es que te penalice».

Aún así, felicitó a sus jugadores «por el trabajo y por la intensidad» y reconoció que el vestuario sentía «rabia» porque «la gente se ha partido la cara corriendo y ha hecho un partido bastante serio y completo».

«Pero cuando ves el marcador no se corresponde con lo que ha pasado. Nos penaliza encajar ese segundo gol. Hay que hacer autocrítica», añadió.

Respecto a la destitución del director deportivo, Miguel Ángel Gómez, prefirió no pronunciarse: «Ya dije que yo voy a responder de mi trabajo y voy a ser crítico con los errores que haya cometido, que serán varios, no es mi función analizar nada más que mi propio trabajo», manifestó.

En cuanto a la pobre entrada en Can Misses, la más floja en las dos temporadas en Segunda, indicó: «A la gente no le podemos pedir absolutamente nada. La afición es súper respetuosa, si cada vez se le escucha menos es por culpa nuestra, por los resultados y la situación del equipo. No se le puede pedir nada».