Álex Roca Campillo, atleta: «Mi caso puede servir para empoderar a gente que, como yo, tiene algún tipo de dificultad»

Álex Roca (1991) se convirtió el pasado 19 de marzo en la primera persona que completa un maratón con una discapacidad física del 76%. Tres semanas después de su hazaña en el maratón de Barcelona, el corredor catalán emprendió su siguiente reto en el Santa Eulària Ibiza Marathon.

Ejemplo de superación, Álex Roca, primera persona en completar un maratón teniendo parálisis y una discapacidad física del 76%, participó el sábado en el Santa Eulària Ibiza Marathon. El atleta catalán se deshace en elogios tanto a la organización de la carrera como por el trato recibido en la isla.

Es su primera carrera tras el récord mundial que batió en Barcelona hace dos semanas. Desde entonces ha incrementado considerablemente su popularidad. ¿Cómo está viviendo este cambio?

Se trata de una situación que estoy llevando con muchísima ilusión, ya que después de mucho tiempo y esfuerzo, he conseguido cumplir el sueño de que mi vida tenga una notable repercusión a gran escala. Y eso es posible en parte gracias a todos los comentarios que estoy recibiendo de la gente y a todos aquellos que se animan a compartir mi historia. No obstante, a pesar del récord mundial que batí hace escasas semanas, a mí no me gusta que me vean como un recordman ya que para mí es mucho más importante seguir batallando por mis sueños y poder ayudar a la gente.

¿Qué le ha llevado a participar en el Ibiza Marathon 2023?

Son varios los motivos por los que he decidido participar en esta carrera. Al margen de lo atractivo que me parecía el recorrido designado en la modalidad de 12 kilómetros, también ha influido el gran trato que he recibido desde el principio por parte de los organizadores del evento, a los que quiero agradecer públicamente su excelente labor y su buena actitud en todo momento. Además, quería dedicarle esta carrera a mi abuelo, que se marchó al cielo hace escasamente tres meses, y con quién solía veranear cuando era pequeño en Ibiza. Es por todo ello que tenía muchas ganas de participar en este maratón.

¿Cómo valora la experiencia en la carrera?

La verdad es que ha sido una experiencia de la que solamente puedo sacar conclusiones positivas. De hecho, tengo muy claro que volveré a participar, aunque no sé aún cuándo, en este maratón y acompañado de más gente. Además, me ha encantado el recorrido, que al margen de ser muy bonito alternaba trayectos de subida con otros muchos de zonas planas, y especialmente el trato recibido por parte de la gente de la isla. Es indescriptible todo el cariño que me ha proporcionado la gente de aquí, y todos los ánimos que he recibido a lo largo del maratón. Además, el buen ambiente que se ha vivido a lo largo de la competición me ha ayudado para sentirme mejor a nivel mental.

¿Qué le ha aportado a nivel personal la consecución de este reto?

La obtención de este nuevo logro me ha servido para darme cuenta de que soy capaz de conseguir muchos retos si me lo propongo. Además, esta carrera, en concreto, me ha transmitido un mensaje que siempre digo, pero que aún lo ha reafirmado más ligado con la mayor gratitud que implica trabajar en grupo. Y es que pienso que estos logros aportan una mayor dosis de felicidad si son en equipo, y el Ibiza Marathon me ha ayudado a percatarme de este hecho más que nunca.

¿Qué cree que puede aportar su figura en la promoción de eventos deportivos de esta índole?

Creo que mi caso puede servir para empoderar y hacer participar a gente que, como yo, tiene algún tipo de dificultad. No obstante, tampoco me considero ni un ejemplo ni un referente para nadie, aunque sí que me he percatado de que mi figura es útil, principalmente gracias a mis vídeos, para que personas a las que les cuesta dar el paso definitivo para participar en este tipo de eventos, se acaben animando. Y eso es lo que más me reconforta.

¿Qué consejo daría a la gente que está pasando por momentos de dificultad?

A la gente que padece de problemas, ya sean físicos o vinculados con la salud mental, les aconsejaría buscar retos que les aporten felicidad, ya que los desafíos alimentan el bienestar de la gente y nos hacen vivir momentos únicos y maravillosos. Además, tal y como digo yo siempre, donde hay un sueño hay un camino.

¿Tiene algún reto en mente para dentro de poco?

La verdad es que tengo varias ideas, pero aún me las tengo que pensar bien y decidir, por lo que aún no lo puedo confirmar.