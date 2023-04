Dani Mateo y Clara López pulverizan el récord en la 22 K

El atleta olímpico Dani Mateo conquistó la victoria en una apretada llegada con el chileno Carlos Díaz en la distancia de 22 kilómetros y pulverizó su propia plusmarca de la última edición, estableciendo un nuevo tiempo de 01:09:41 en la meta de Santa Eulària.

El soriano superó en cuatro segundos a su compañero de entrenamientos y rival ayer en la multitudinaria media maratón, que contó con unos 1.300 participantes desde la salida en Santa Gertrudis. El italiano Federico Casati completó el podio en tercera posición con 01:16:48.

En categoría femenina, Clara López González también rebajó el mejor tiempo de la distancia en más de un minuto para alcanzar la victoria con un tiempo de 01:23:20. Alessia Mira fue segunda a más de 10 minutos de distancia (01:33:46) y Olga Caparrós, tercera con 01:39:30.

Al finalizar la prueba, Dani Mateo se mostró «satisfecho» por rebajar el récord de la distancia pero confesó que fue un reto «duro» porque «piensas que al principio el circuito es favorable pero los ‘subeybajas’ acaban fatigando». «Carlos estaba cerca, tuvimos ese mano a mano y vas tenso pensando que esto se te escapa», indicó el fondista soriano, quien destacó que el viento les fue «más rato favorable por la orientación del recorrido». Mateo confesó que se encontró «bien» pero que pensaba «correr un poco más rápido». Sobre el evento, aseguró que fue «maravilloso» y que le encanta «cómo se cuida al deportista y cómo se le trata».

El chileno Carlos Díaz se estrenaba en Eivissa. Al subcampeón le «encantó» la experiencia y la carrera no se le hizo «monótona» como otras competiciones donde «uno va a buscar la mejor marca». «Aquí cada cinco kilómetros te cambia el panorama y eso se me hizo entretenido. La primera parte es la más dura. No se puede correr tanto como uno piensa. Las sensaciones fueron increíbles y aunque intenté sorprender a Dani varias veces, no pude», indicó el chileno en la zona de meta.

Por otra parte, Clara López, reconoció que la carrera fue «muy chula» y que el recorrido le encanta. «El año pasado lo hice lesionada y tenía la espinita, este año me ha encantado y lo he disfrutado un montón. No esperaba hacer tan buena marca, me ha sorprendido a mí misma», explicó.