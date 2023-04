Álex Roca ha sido una de las sorpresas más agradables del Santa Eulària Ibiza Marathon. El barcelonés, de 32 años, se convirtió hace apenas unas semanas en la primera persona en completar una maratón teniendo parálisis y una discapacidad física del 76%. Su presencia en la línea de salida del 12 K en la Villa del Río fue muy emocionante, pero también su participación, por la mañana, en la carrera solidaria de Apneef (Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera), donde compartió con los participantes la salida de esta carrera que tuvo un recorrido de 300 metros.

Antes de comenzar, el deportista catalán a través de su mujer lanzó un bonito mensaje a los participantes: «Yo no me considero un récord del mundo, me considero una persona que lucha por todas las personas que tenemos dificultades, que somos todos. Realmente pienso que es muy importante en la vida ponerse sueños para luchar y vosotros hoy tenéis uno. Por tanto, espero que lo disfrutéis y que sepáis que yo siempre estaré aquí para apoyaros para que los consigáis».

Posteriormente, junto a la alcaldesa Carmen Ferrer hicieron entrega de medallas a los primeros clasificados y una completa bolsa del corredor para todos los participantes. También intervino Álex Roca en la Santa Eulària Ibiza Kids Run CaixaBank, una carrera no competitiva para los más pequeños que reunió a más de 550 niños de entre 2 y 14 años en diferentes distancias según la edad. «Es una buena manera de fomentar la vida saludable y la cultura del esfuerzo del running desde edades tempranas, inculcando valores como el compañerismo y la superación», señalaron desde la organización.