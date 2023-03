El entrenador de la UD Ibiza, Lucas Alcaraz, ha reconocido este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro que disputarán este domingo en Miranda de Ebro (21 horas), que su equipo está "en una buena dinámica" tras sumar 9 de los 15 últimos puntos en juego, pero ha recordado que "es muy importante" que sean capaces "de poner punto cero en cada jornada y afrontar el partido con confianza, ilusión y determinación, como últimamente".

"Hemos creído en nosotros mismos en todo momento y hemos competido contra cualquier rival. Tenemos un equipo competitivo para ganar a cualquiera, pero jugando bien, implicados, concentrados y con atención", ha añadido el preparador andaluz, antes de asegurar que cree "firmemente en el equipo". "Es más fácil construir sobre victorias, pero hay poco margen de error", ha subrayado en referencia al triunfo cosechado en la última jornada ante el Burgos por 2-0, resultado que les sitúa todavía a 10 puntos de la permanencia.

"Las victorias lo cambian todo, el equipo es fuerte mentalmente y está acostumbrado a hacer un ejercicio de funambulismo porque está acostumbrado a ir sobre la cuerda floja. Hemos sobrevivido al vértigo durante meses y lo importante es que el fútbol nos dé resultados", ha insistido en la sala de prensa de Can Misses.

Lucas Alcaraz ha confesado que prefiere no hacer cuentas y que lo importante es enfocarse en intentar ganar cada partido. "No hago cuentas pero no por autoprotección, no por no querer entrar en eso. Es porque la experiencia me dice que muchas veces las cuentas fallan. Los resultados de las cinco últimas jornadas son ilógicos. ¿Cuentas? Ninguna, es el día a día. Preparar bien el trabajo e ir a Miranda a intentar ganar el partido", ha dicho el veterano entrenador andaluz, que tendrá a todos sus futbolistas disponibles a excepción del lesionado Nolito.

Sobre el Mirandés, que marcha decimotercero con 41 puntos, ha señalado que "es un rival que se nutre de jugadores jóvenes de talento" y que "les gusta los partidos abiertos". Por eso, la UD Ibiza tratará de llevar el encuentro a su terreno "y ser efectivos". "Si no estamos muy exigentes con nuestro rendimiento, tendremos problemas", ha advertido Alcaraz.

Por último, ha felicitado a Iván Morante tras ser elegido Mejor Jugador de la jornada 33 tras su actuación frente al Burgos: "Me alegro mucho por el rendimiento de Iván y el golazo que ha hecho porque cuando no ha jugado ha tenido un comportamiento exquisito y siempre se ha preparado con un rendimiento top".