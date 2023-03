El fondista paraguayo afincado en Ibiza William Aveiro correrá el Mundial de trail

El fondista paraguayo afincado en Ibiza William Aveiro está muy cerca de hacer realidad uno de sus grandes sueños deportivos, como es el de competir en un campeonato del Mundo de Trail Running.

El corredor del CA Gandía-Alpesa, uno de los habituales desde hace años en las competiciones populares de la isla y vigente campeón de Balears en 2023 de la especialidad, ya adelantó en el mes de julio de 2018 en una entrevista en exclusiva a Diario de Ibiza que su gran objetivo era llegar a correr en un Mundial. Y tras estos años de intensa preparación, con una pandemia incluida de por medio, es ahora, en 2023, cuando William Aveiro va a recoger el ansiado fruto a su constante esfuerzo. No en vano el corredor paraguayo, según ha podido saber Diario de Ibiza, ha sido seleccionado para formar parte de la delegación de su país que competirá en Austria desde el 6 de junio y acudirá a dicha cita internacional con aspiraciones de pelear por el título de campeón del mundo en dos disciplinas diferentes, la Km Vertical y la Classic Up.

Referente en paraguay William Aveiro formará parte de una delegación de 1o atletas de su país El equipo de Paraguay que acudirá en junio al Mundial de Austria de Trail estará integrado por diez deportistas, ocho que viajan desde su país, más otro corredor afincado en Mallorca, y William Aveiro, que es uno de sus grandes referentes. «Estoy muy contento y es un premio para mí porque toda mi preparación en estos años ha sido aquí en Eivissa. Es un orgullo porque salir de la isla a un Mundial no se consigue todos los días», afirma William Aveiro.

«Me han convocado para ir en el mes de junio al Mundial de Austria, pero antes tengo aún pendientes dos campeonatos de España y un campeonato de Balears. El día de 16 abril tengo el campeonato de España de clubes, en Lloret de Mar, y después me voy al Balear de Montaña por clubes, en Sóller, para marcharme de seguido a Navarra al campeonato de España por Autonomías, que será el 7 de mayo. Esas tres carreras supondrán la base de mi preparación para llegar a mi techo, medir mi nivel y dar el salto con confianza al Mundial», asegura con ilusión William Aveiro, antes de detallar: «El campeonato del Mundo en Austria empieza el 6 de junio y finaliza el día 11. Yo voy a hacer allí dos carreras en dos modalidades distintas, la Km Vertical y la Classic Up de media distancia».

En lo que respecta a sus sensaciones de cara a la cita mundialista, William Aveiro asegura que se encuentra en un buen estado de forma y que acudirá con mucha «motivación» para luchar por estar en el podio.

«La verdad es que es una ilusión por la que uno se esfuerza cada día para que pueda llegar en algún momento de tu vida. No es fácil y no todo el mundo tiene esta oportunidad», señala el atleta paraguayo, al tiempo que matiza: «A mí me ha llegado después de todo lo que he hecho en estos años aquí en Ibiza y por mis resultados en Balears, donde he sido campeón en Km Vertical y en media distancia, y también en el campeonato de España. Eso ha sido lo que me ha dado el pase para que yo pueda participar en el campeonato del Mundo».