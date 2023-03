Derbi pitiuso entre el Formentera y el CD Ibiza, que busca salir de la zona baja

El campo del Formentera acogerá mañana un derbi pitiuso contra el CD Ibiza, al que la plantilla de Míchel Alonso llega con una amplia ventaja en la tabla de clasificación. Y es que ocupa la quinta posición (en zona de play-off) con 38 puntos, mientras que los ibicencos acumulan 24 tantos en la decimosexta plaza.

De todos modos, Míchel Alonso, míster de la SD Formentera, se muestra prudente en una conversación con este diario: «Sabemos que es un partido complicado contra un rival que se está jugando mucho. Ahora mismo el CD está en una situación complicada, pero sabemos del potencial de este equipo, que está pensado para estar más arriba». En este sentido, hace referencia al partido de la semana pasada entre el Cedé y la Peña Deportiva, que terminó 0-3 a favor de los blanquillos: «Ese partido dice un poco cómo está este equipo [CD Ibiza] ahora: que estas últimas semanas le está costando sacar los partidos adelante, pero que está generando ocasiones y que tiene calidad de medio campo para adelante». En este sentido, insiste en que el de Manu Calleja es un equipo que «no está tan mal, como dicen los últimos resultados y como dice la clasificación».

Sobre sus propios jugadores, el entrenador gallego afirma que en todo lo que va de Liga han estado trabajando muy bien durante toda la semana: «Esta semana, como siempre, se trata de continuar potenciando nuestro modelo de juego e intentar tener en cuenta al rival para poder neutralizarlo». Hay al menos dos bajas aseguradas en su plantilla: Roger Escoruela, que no podrá jugar para todo lo que queda de temporada, y Diego de la Mata, también por lesión. «Además, tenemos algún jugador con algún problema físico y estamos pendientes de que puedan llegar al domingo», indica Alonso.

Por otro lado, Manu Calleja, entrenador del CD Ibiza, señaló ayer en rueda de prensa que el equipo vive estos momentos «con la sensación de realidad»: «Estamos en una situación que es la que es. No hay que obviarla y a partir de ahí se trata de intentar trabajar para revertir de a 3, de a 1 no vale». Siendo conscientes de ello, el equipo ha trabajado esta semana para llevarse los tres puntos mañana en Formentera. Preguntado por los entrenamientos de esta semana, Calleja señala que fundamentalmente se ha trabajado para minimizar el fallo y para no cometer «esos errores de bulto que nos condicionan tanto e intentar trabajar el acierto y la definición»: «Tenemos un problema de gol y de las dos áreas. Hacemos muchas cosas bien, pero ahí aparece el error que nos lastra, que nos condiciona y que nos marca en todos los partidos».

En cambio, sobre las fortalezas del Formentera, señala que le preocupan varios aspectos: la dinámica positiva en la que se encuentra, las características del campo, que también condicionan, y que se trata de un derbi, por lo que es un partido de pura competición. «El Formentera es un equipo que genera y aprovecha muy bien sus recursos», apunta Calleja.

Por otro lado, también llama a sus jugadores a salir al campo «con un punto de alegría, de risa, de ilusión, de ganas»: «El miedo a perder se convierte en miedo a ganar, y ese es el principal problema que tiene el equipo. Hay una serie de condicionantes tanto internos como externos que han provocado esa situación», pero el míster rojillo llama a su plantilla a quitarse este lastre y a jugar «con alegría», que disfruten durante el juego: «Son buenos jugadores y buenas personas».

El Cedé se enfrenta al derbi con la lesión de Dennis Nieblas , aunque el míster ayer señalaba que hay otros futbolistas con alguna molestia, pero que hasta el día de hoy no se podrá confirmar si jugarán o no en este derbi pitiuso.

El Formentera puede llegar al ‘play-off’, pero Míchel Alonso es prudente

Míchel Alonso, entrenador de la SD Formentera, fue preguntado anteayer por si el objetivo del equipo, ahora que se está llegando a la recta final de la temporada, es entrar en la fase de ‘play-off’. En este asunto, Alonso también se muestra prudente: «Quedan ocho partidos por delante, pero creo que para nosotros el objetivo inmediato es certificar que salvamos la categoría, pasar de los 40 puntos en cuanto podamos, que por ahí van a estar los números. Ese es el primer objetivo que tenemos marcado como club desde principios de temporada». «Y a partir de ahí, ya veremos dónde estamos», agrega el técnico durante su conversación con este diario. De hecho, Míchel Alonso recuerda el alto nivel de la competición en Segunda RFEF, lo que pone las cosas más difíciles para cualquier conjunto: «Vamos quintos, pero sabemos que está todo muy igualado, tenemos muchos equipos cerca y sabemos que está complicado».