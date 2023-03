Manu Calleja, técnico del CD Ibiza: «Este equipo en lo anímico está tocado, muy tocado»

Malas sensaciones en el CD Ibiza tras la derrota sufrida este domingo en el derbi contra la Peña Deportiva en Can Misses-3, donde Manu Calleja, entrenador del conjunto ibicenco, se mostró apesadumbrado por el 0-3 recibido y por la complicada situación en la que se mete su equipo, como antepenúltimo clasificado con 24 puntos, a dos del colista y a siete ahora de la permanencia.

«No creo que haya sido una cuestión de intensidad ni de dominio en el juego, sino que más bien ha sido una cuestión de áreas. Hemos estado mucho tiempo haciendo cosas muy buenas y siendo dominadores. Hasta la jugada del gol el partido era nuestro», señaló el técnico rojiblanco, antes de comentar: «Y después de esa jugada hemos vuelto a ajustar y hemos tenido ocasiones de gol para empatar. Sales en la segunda parte, tienes dominio y posesión, vuelves a tener ocasiones, te anulan un gol en el que yo no he visto fuera de juego por ningún lado, y tienes de nuevo ocasiones claras de gol, pero, al final, te vas 0-3, con cara de tonto y poco más. Es decir, juegas un partido de tú a a tú contra un buen equipo y con muy poquito te vas con este resultado».

En este sentido, el preparador del CD Ibiza reconoció que lo visto en Can Misses-3 en este derbi es el ejemplo «de las distancias en la clasificación y de las dinámicas».

«Esto es lo que pasa en el fútbol cuando estás abajo. Quieres, sigues, vas..., y siempre hay algo, ya no sé si es un factor mental o si es ‘X’, que te lastra, te condiciona y te marca. Hoy con el 0-0 hemos tenido dos para ponernos por delante. Te pones 1-0 y estoy plenamente convencido de que no hubiéramos perdido porque ese gol nos hubiera dado ese impulso y ese plus anímico que nos habría permitido hacer otro partido. No sé si ganar, pero perder, no», explicó Manu Calleja, que también recalcó: «Este equipo en lo anímico está tocado, muy tocado. Cada vez que nos dan un mazazo es como un gol de oro y ya estamos muertos».

Fe en que la salvación es posible

Sin embargo, el técnico del cuadro ibicenco aseguró que no tiene «nada» que recriminarle a sus jugadores, ya que se lo dejaron todo en el terreno de juego.

«Yo no puedo escatimarle nada a nadie, ni que no ha habido actitud, porque el equipo ha querido hasta el final y ha competido hasta el minuto 95. Pero, a veces, aparece ese error no forzado, esa situación, y nos lastra muchísimo», indicó Calleja, que, no obstante, confía en la salvación: «Nosotros tenemos la responsabilidad como cuerpo técnico de seguir entrenando y trabajando y de ser lo más honrados posibles. Yo de esta plantilla no tengo dudas ni quejas de profesionalidad ni de honradez. La clasificación son números y no engañan. La permanencia está difícil, pero yo no voy a hablar de eso nunca porque estoy convencido de que el fútbol nos tiene que devolver algo. Y mientras los jugadores vayan conmigo al frente vamos a seguir hasta el final».

Manolo González, técnico de la Peña: «No ha sido fácil»

Por su parte, Manolo González, entrenador de la Peña Deportiva, no ocultó su satisfacción por la victoria, y destacó que, pese a la superioridad mostrada por su equipo, no había sido un partido «fácil».

«Nos han hecho ocasiones. No me voy contento es de cómo hemos defendido a nivel grupal porque creo que no hemos hecho a nuestro nivel. Y eso tenemos que cuidarlo porque hoy nos ha costado y no hemos metido la velocidad que nos tocaba. El partido ha sido duro y más igualado de lo que parece en el marcador», apuntó el técnico peñista, que sí valoró el hecho de estar casi a punto de garantizarse el ‘play-off’ de ascenso: «Hay que intentar cerrarlo y hasta que no lo tenga matemáticamente no quiero hablar mucho de eso, pero sí que es verdad que con 49 puntos a estas alturas te acerca bastante y lo tenemos que hacer rematadamente mal para no conseguirlo, aunque hay que tener cuidado».