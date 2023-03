CD Ibiza - Peña Deportiva, un pulso de rivalidad para los hermanos Barrero

La rivalidad en el mundo del fútbol hay veces que traspasa lo meramente deportivo y que alcanza incluso al ámbito familiar. Y más aún si de lo que se habla es de un apasionante derbi vecinal en el que uno de los equipos pelea por el ascenso y el otro lucha por evitar el descenso.

Pues bien, con esos ingredientes y con el bonito aliciente añadido de poder disfrutar de un trepidante pulso fraternal se presenta el duelo que este domingo (12.00 horas) disputarán en Can Misses-3 el CD Ibiza y la Peña Deportiva. Un encuentro que tendrá un sabor especial para los hermanos Barrero, Álvaro y Jaime, ya que ambos futbolistas se enfrentarán esta jornada cara a cara en el campo de juego para defender los intereses particulares de sus respectivos equipos en un excitante combate deportivo en el que los dos competirán por hacerse con la victoria.

«La verdad es que es un partido bastante especial para mi familia. Pero, aparte de eso, también creo que debe ser un encuentro muy especial para toda la isla porque debe ser una fiesta del fútbol en Can Misses-3 y solo espero que, sobre todo, vaya mucha gente a animar a los equipos », indica Álvaro Barrero, delantero de la Peña Deportiva, que sobre el pulso que mantendrá el domingo contra su hermano Jaime, centrocampista del CD Ibiza, señala: «La verdad es que ya estamos acostumbrados desde pequeños a jugar uno contra otro, aunque sí que se hace un poco raro que los dos hayamos salido de Aragón este verano y que, aun así, nos sigamos enfrentando. Para nosotros, sin duda, va a ser un duelo especial, pero creo que tenemos que afrontarlo como un partido más porque los dos sabemos que dentro del campo cada uno tienen que mirar por su lado. Ellos están en una situación complicada y necesitan los puntos. Y nosotros, aunque estemos en una situación más cómoda, también necesitamos la victoria para intentar ese sueño de ascender. Así que, al final, que se lleve el resultado el que mejor juegue y el que más se lo merezca».

Por su parte, Jaime, que es de 1996 y dos años mayor que su hermano, asegura al igual que Álvaro que el duelo de este domingo va a ser «muy especial» para él, no solo por «el tema emocional» de enfrentarse a su hermano, sino también por hacerlo «en un derbi» en la isla y «en una categoría tan bonita como es la Segunda RFEF».

«Venimos en dos dinámicas muy diferentes. Ellos están haciendo un temporadón y están peleando por el ascenso. A nosotros , en cambio, la temporada no se nos ha dado como queríamos y estamos en una situación delicada y muy necesitados de puntos porque nos quedan nueve finales por delante para conseguir la permanencia», comenta sobre el derbi de este domingo el centrocampista del CD Ibiza, antes de añadir: «Sabemos que va a ser un partido difícil y muy complicado, pero nosotros jugamos en casa y vamos a ir a por todas con la máxima convicción. Y espero que salga un partido bonito para todos y que podamos llevarnos esos tres puntos que nos acerquen un poco más a la salvación».

Una semana de lo más atípica

En casa de los Barrero se vive el fútbol desde siempre con mucha pasión. Y este domingo su padre y su madre no van a faltar a la cita de Can Misses-3, aunque esta semana previa al pulso entre ambos hermanos, según confiesan ambos futbolistas, ha sido un tanto «atípica» porque «no se ha hablado para nada de fútbol».

«Nuestros padres van a venir a vernos porque ellos no fallan nunca y este partido no se lo iban a perder ni en broma, aunque estos días el fútbol ha sido un tema tabú en casa y se ha hablado de todo menos de fútbol porque esta semana es demasiado tensa. Para mí es un orgullo poder enfrentarme a mi hermano en un partido así y es una alegría para toda la familia, aunque yo desearía que no fuese en una situación tan complicada como la que están ellos ahora», asegura Álvaro, al tiempo que su hermano Jaime recalca: «Yo me veo con mi hermano todas las semanas y solemos hablar de fútbol, pero esta semana ha sido diferente y no lo hemos hecho porque somos profesionales y no podemos ponernos entrar en darnos detalles de cómo estamos preparando el encuentro con nuestros equipos. Pero está claro que es una semana especial porque, además de mí, también estoy pendiente de él y deseo que también juegue y que haga las cosas bien, pero que seamos nosotros los que nos llevemos el partido».

Y como suele pasar en todas las familias, a Álvaro y a Jaime, aun siendo hermanos, hay bastantes cosas que les distinguen a uno de otro, tanto en lo personal, como en su manera de moverse en el campo.

«Lo cierto es que somos bastante diferentes. Él es mucho más calmado y más reflexivo porque se piensa mucho las cosas y le pone más pausa, mientras que yo soy más nervioso, más caliente y como más hiperactivo porque soy más lanzado y hago lo primero que me pasa por la cabeza», declara Álvaro, al que su hermano Jaime no le quita la razón: «El juega más en las zonas de arriba y creo que tiene mucho desequilibrio, mucha movilidad, mucha energía y un buen tiro a puerta. Yo, en cambio, soy un jugador más del centro del campo, de organizar al equipo y más posicional. En lo futbolístico nos parecemos un poco, aunque él tiene bastante más carácter que yo y es capaz de revolucionar los partidos por sí solo, aunque espero que en este derbi no lo haga».