Antonio Palma, presidente del CD Ibiza: «Levantar esto está en la cabeza de los jugadores; lo del domingo con el Ebro fue una vergüenza»

Antonio Palma, presidente del CD Ibiza, no oculta su preocupación por la decepcionante campaña que está protagonizando el equipo rojillo en el grupo 3 de Segunda RFEF. Tras la sonrojante derrota en casa ante el colista Ebro por 0-3, el mandatario hispano-suizo descarta la destitución de Manu Calleja y arenga a la plantilla a pelear por la permanencia, fijada ahora a 5 puntos.

¿Cómo están los ánimos?

Cada uno siente esto de una manera. La plantilla está muy afectada. Después de hablar con la directiva creemos que son los jugadores a los que les toca levantarlo. Es una cosa de cabeza. Este equipo nos ha demostrado que puede hacer las cosas mejor, como contra el líder en Teruel, donde se hizo un gran partido. Pero el del domingo fue una vergüenza. El Ebro hizo un partido muy normalito y no estuvimos a la altura. Fue vergonzoso.

¿Se va a tomar alguna decisión?

A estas altura, no. Al final es una cosa de la plantilla, cambiar otra vez el cuerpo técnico no creemos que vaya a solucionar nada. La plantilla es la que es, quedan 10 jornadas y se puede conseguir salir del descenso. En otros sitios ha habido muchos cambios de entrenador y tampoco ha servido. No creemos que la solución sea traer a otro técnico. Los que tiene que sacar esto adelante son los jugadores, ahora ya es cuestión de la mentalidad y la confianza de la plantilla.

¿Siente la amenaza real del descenso?

Sí, lógicamente estando ahí abajo en la clasificación el descenso es una posibilidad. Tampoco pasaría nada, esto es deporte y no sería un drama, esto no es Ucrania. En el deporte y más en el fútbol se pueden dar estas situaciones y hay que afrontarlas. No es lo que más me preocupa del mundo y además, todavía quedan 10 jornadas.

¿La temporada está siendo un fracaso?

La realidad es que sí, pero la palabra fracaso no me gusta, prefiero hablar de decepción. Es una temporada decepcionante, no se puede ocultar, pero los jugadores todavía están a tiempo de darle la vuelta.

¿Cómo se reparten las culpas entre directiva, dirección deportiva, cuerpo técnico y plantilla?

Por supuesto que todos tenemos culpa, yo el primero. Con el que más decepcionado me siento es conmigo mismo, pero la responsabilidad en esto es de todos. También de la dirección deportiva [a cargo de Sergio Tortosa], claro. Si el nivel y el rendimiento de la plantilla no ha sido el adecuado, todos somos responsables. En enero se intentó mejorar, pero tampoco es fácil que vengan jugadores de mayor nivel y que piden contratos más largos a un equipo que está abajo en la clasificación.

¿Tendría sentido continuar con el proyecto en Tercera, la quinta categoría del fútbol español?

Sí, porque el club es más grande que solo el primer equipo. Tenemos una base con más de 400 jugadores y este proyecto es a largo plazo. Claro que queremos que el primer equipo sea un referente y esté en una buena categoría, pero queremos asentar al club y tener estabilidad. Esto es deporte, siempre hay subidas y bajadas.

Pero con el CD Ibiza está perdiendo dinero y, si descienden, ¿cómo se va a sostener económicamente el club?

Claro que hay pérdidas. Hemos puesto dinero a fondo perdido y sabíamos que sería así, pero nuestra ambición y el proyecto es a muy largo plazo.

¿Qué dicen los nuevos socios de la directiva? Si se baja, ¿los posibles nuevos inversores se marcharán a otro lado?

También están preocupados pero tienen la misma ambición que nosotros de que este proyecto, que es a largo plazo, se consolide. Si se baja a Tercera, se luchará por volver a subir a Segunda B. Se habla de muchas cosas y hay mucho interés por este club, pero yo prefiero hablar de los inversores que están y no de los que podrían estar. El proyecto sigue siendo atractivo y quien quiera entrar, entrará, pero lo que está claro es que este es un club de Ibiza y de los ibicencos.

¿Cree que ha podido afectar la guerra con el ayuntamiento y la UD Ibiza?

Sí, por supuesto que ha afectado en este año y medio. El hecho de no saber ni dónde vas a entrenar dificulta la llegada de futbolistas y nos ha perjudicado. Respecto a la UD Ibiza, a mí me gusta que haya un equipo de la isla en Segunda División, pero no que solo exista ese equipo. Tenemos que poder caber todos.