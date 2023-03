La UD Ibiza acompañará a ‘El Káiser’ en el ring en su asalto al título Superwélter

El estelar combate por el título de campeón de España del peso Superwélter ya está servido y tiene fecha y escenario para su disputa. El púgil gijonés, aunque afincado en Ibiza, Sergio ‘El Káiser’ Fenández, doble campeón nacional del peso Medio, ya conoce la fecha y el escenario en el que llevará a cabo el asalto al título de campeón de Superwélter.

El combate de ‘El Káiser’ por su tercer cinturón nacional, tras descartarse su celebración en la isla como en un primer momento se trató de promover, tendrá lugar el próximo 29 de abril en la ciudad de Vigo (Pontevedra). Allí Sergio Fernández pisará un terreno en el que le espera con toda seguridad un ambiente bastante hostil, al tratarse de la casa de su rival, el vigués José ‘La Sombra’ Martínez, que comparece también a esa cita como aspirante al título, aunque el gallego ya cuenta con anterioridad en su palmarés con dos cinturones de campeón del peso en cuestión.

«Al final la pelea no se pudo organizar para que se celebrara en Ibiza porque era todo muy a corto plazo, nos comía el tiempo y me ofrecieron por ir allí una buena bolsa para ser un título de España», explica en exclusiva a Diario de Ibiza el doble campeón nacional del peso Medio, al tiempo que matiza: «Creo que también es importante ganar fuera de casa. Es como otro reto más. Y por eso cogimos el combate en Vigo».

Sin embargo, Sergio ‘El Káiser’ Fernández no estará solo en su intento de hacerse con el éxito y la gloria en tierras viguesas, ya que el púgil que se entrena en la isla con Marco Antonio García, del Club Primer Asalto, estará arropado por el cariño de los muchos aficionados que hay al boxeo y también por el apoyo que le brindará la UD Ibiza. No en vano, ‘El Káiser’ homenajeará a la entidad ibicenca saltando al ring con un cariñoso guiño a la UD Ibiza y luciendo sus colores en el cuadrilátero, dado que el club que preside Amadeo Salvo le va a proporcionar una camiseta del equipo celeste con su nombre inscrito en la espalda.

«Me han dicho que cuente con una camiseta de la UD Ibiza y con una foto, que para mí es algo muy bonito por el tema del apoyo al deporte de la isla de Ibiza», recalca el boxeador al que promociona como manager Néstor Domínguez, que también afirma: «Me han comentado que me van a ayudar a publicitarme y que me harán una camiseta con mi nombre. Y yo voy a salir con la camiseta de la UD Ibiza al ring».

En lo que respecta a su oponente, Sergio ’El Káiser’ Fernández destaca que «es un rival duro» porque «ya ha sido dos veces campeón de España del peso Superwélter».

«Yo he sido dos veces campeón nacional del peso Medio, por lo que va a haber en el ring cuatro cinturones de campeones de España. Y uno se llevará el quinto», comenta el boxeador que representará el próximo 29 de abril a todo el boxeo pitiuso en tierras gallegas, al tiempo que también apunta al respecto: «Va a ser una buena batalla. Yo sé que peleo fuera de casa y sé los retos que eso conlleva, pero estoy entrenado para hacer un combate sabiendo que peleo fuera de casa».

En lo que respecta a su puesta a punto, Sergio ‘El Káiser’ Fernández avanza a Diario de Ibiza que la está llevando «muy bien», aunque en el tema «del peso», como es lógico, aún está «unos kilos por encima».

«Me veo muy bien. Me están ayudando algunos compañeros y un médico de la isla me está llevando la suplementación y la analítica para no estar bajo de nada e ir al milímetro a ganar fuera de casa. Tengo que llegar en menos de 70 kilos, que es el peso de Superwélter, porque si no pierdes el título ya en la báscula. El peso máximo son 154 libras, que son 69,980 kilos», subraya ‘El Káiser’.