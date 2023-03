Adnan Omeragic: «Nos hemos ganado que la gente confíe en nosotros y sueñe en grande»

Adnan Omeragic, alero del Class Bàsquet Sant Antoni, está seguro de que su equipo está listo para luchar hasta el final para acabar primero de la conferencia Este y tener así más posibilidades para subir a la LEB Oro. Soñar es gratis. Y este sábado los sanantonienses reciben en Sa Pedrera al Salou en la primera de las seis finales que le quedan en la fase regular a los de Portmany.

¿Qué opinas de la temporada del equipo?

Creo que la temporada del equipo está siendo impecable, después de un comienzo dubitativo. Tras las primeras dudas que se pudieron generar [con dos derrotas seguidas], el equipo ha respondido y encadenó siete victorias seguidas. Luego tuvimos otra mini crisis de dos derrotas, y otra vez hemos vuelto a encadenar un montón de victorias. El curso pasado, el equipo, recién ascendido, hizo una temporada histórica quedando tercero y clasificándose para la final de la Copa de LEB Plata. Lo difícil era mantenerse ahí este año. No ha terminado, pero está siendo increíble. Estamos luchando contra equipos con presupuestos más grandes que el nuestro y con más experiencia. Mi opinión es que la temporada del equipo está siendo increíble, pero queremos más.

¿Es posible acabar primeros?

Quedan seis partidos y matemáticamente es posible. Hay que ganarlos todos y acabaríamos primeros. Las matemáticas dicen eso. Pero, evidentemente, no va a ser tarea fácil porque algunos de los equipos a los que tenemos que enfrentarnos están luchando por algo tan importante como no descender, y otros por los mismos objetivos que nosotros. Por lo tanto, no va a ser fácil, pero posible es y es lo que nosotros tenemos en mente. Otra cosa será lo que suceda en el terreno de juego.

¿Soñar con ascender es demasiado?

Soñar con ascender no creo que sea demasiado. Creo que nos lo hemos ganado. Si la temporada fuera irregular, podría ser demasiado. Pero nos hemos ganado que la gente confíe en nosotros y sueñe en grande. Una de las cosas de las que me he dado cuenta en este club, y en esta isla, es que sueñan a lo grande. No creo que sea demasiado, pero siempre hay que tener los pies en la tierra, pensando que este es un proyecto muy reciente y es el segundo año del equipo en la LEB Plata. Es complicado, pero el equipo se lo va a dejar todo para intentar conseguirlo.

¿Cuál es la clave del buen rendimiento del equipo?

Sin duda, el equipo y el grupo humano que se ha conseguido. Aparte, evidentemente, de todas las horas de trabajo que echamos nosotros, el staff técnico y la gente que está alrededor del equipo. Una de las fortalezas que tenemos y que puede ser clave es el bloque, que es un grupo humano espectacular. Hay un buen ambiente, buena ética de trabajo y jugadores comprometidos con el proyecto y con todo.

¿Qué te parece la afición?

Otra de las claves del equipo también me parece que es la afición que tenemos. Nos llevan en volandas en los partidos. Encima, siempre está con el equipo, independientemente del resultado. Es algo de lo que tenemos que estar agradecidos. Porque cuando han venido mal dadas ellos han estado con nosotros, nos han apoyado en los momentos difíciles y cuando los hemos necesitado ellos han sido el motor.

¿Qué nota es la que te pones de momento?

La verdad es que en el plano personal ha sido una temporada irregular. Tuve también un comienzo muy dubitativo, pero creo que en los últimos partidos y desde que empezó el 2023 me estoy encontrando cada vez más cómodo y aportando cada vez más cosas al equipo. Me pondría un aprobado, pero mejorable. Espero dar ese plus ahora que viene lo más importante, en la fase de la temporada en la que se va a decidir todo. Quiero seguir aportando y darle al equipo lo que necesita en cada momento.