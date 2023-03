Toni Curuné: «Hemos apostado muy fuerte por este proyecto y vamos a ver hasta dónde llega»

Qué gran forma de estrenar el nuevo césped del Municipal de Sant Miquel, con victoria en el derbi ante el Portmany.

Pues sí. Era un partido muy complicado porque los derbis hay que jugarlos y aunque el Portmany vaya por detrás en la clasificación tiene un equipo increíble. Nos costó muchísimo meter el gol y al final pudimos quedarnos con los tres puntos en un campo nuevo, increíble. Ya hacía 18 años con el antiguo césped y para el proyecto de la Penya Independent era primordial que el Ayuntamiento diera el paso de poder cambiar ese césped. Gracias a ellos y en especial al concejal de deportes Santi Marí, que hizo una serie de promesas cuando ascendimos a Tercera el verano pasado, las ha ido cumpliendo todas, no solo el césped, sino la iluminación, las gradas… una serie de cosas que para nosotros son imprescindibles para poder continuar con el proyecto.

El equipo vuelve a ponerse a un punto del liderato, y el campeón asciende de forma directa. ¿Este es ahora el objetivo?

Una de las cosas que me he dado cuenta este año es que cualquier equipo te puede pintar la cara. Quedan ocho jornadas y todos los partidos están siendo muy complicados de ganar. No somos un equipo que consigamos resultados muy abultados. Quedan ocho partidos en los que hay que tener una concentración para poder seguir en esta línea ascendente en la que estamos y, al final, veremos de lo que somos capaces y dónde somos capaces de llegar.

Pero no me negará que, estando ahí tan cerca, intentarán ser campeones.

Como presidente de este club lo que me gusta es que todos los jugadores den el máximo de sí y donde se pueda llegar luchando y dándolo todo, bienvenido sea. Tenemos una plantilla a nivel deportivo y a nivel personal que veo muy capacitada para luchar y darlo todo. Vamos a ver de qué somos capaces.

¿Esperaba esta extraordinaria temporada de debut en Tercera División?

La verdad es que la Tercera División no la conocía, pero en el poco tiempo que tuvimos entre el ascenso y preparar la temporada diseñamos un proyecto competitivo, con una serie de jugadores que sabíamos que tenían experiencia en este tipo de liga. Es verdad que al final con la experiencia de los jugadores y el gran cuerpo técnico que tenemos sinceramente podía intuir estar ahí arriba. No entre los cuatro primeros como llevamos toda la temporada pero tenemos una plantilla capacitada para luchar.

Muchos ya le daban como aspirante por el presupuesto que manejan. ¿Cómo han conseguido tener este músculo financiero?

Es un tema que se ha ido comentando mucho, al final somos un municipio que cada uno hace lo que puede. Nuestra familia está muy involucrada en el club, no solo en el fútbol sino en todas las secciones que tenemos y en las categorías inferiores. Yo como presidente y mi familia hemos apostado fuerte por este proyecto y vamos a intentar llevarlo donde seamos capaces de llegar.

¿Cuál es el objetivo a medio-largo plazo del proyecto que lidera?

Lo primero es estructurar todo el club, al final lo que hace el primer equipo suena mucho, se hace escuchar mucho, pero lo más importante para nosotros es la estructura de club. La realidad es que nosotros llevamos seis temporadas gestionando este proyecto y empezamos con solo dos categorías de fútbol base. El avance al ser tan corto en tiempo hace que muchos aspectos estructurales que faltan por reforzar. A día de hoy no solo el primer equipo, el juvenil va primero y el campeón también asciende automáticamente a la Liga Nacional. Nuestra idea y nuestro máximo objetivo es estructurar bien el club para que este sueño y este proyecto no tengan fecha de caducidad y podamos mantener una constancia.

¿Y en ese objetivo querrían estar en una categoría superior con el primer equipo?

Hombre, al final uno lucha siempre para estar ahí. Mi objetivo sinceramente es poder ver que los jugadores lo dan todo, que cualquier trabajador del club está cien por cien concienciado en el trabajo que realiza. Si un jugador o un trabajador lo da todo y se consigue el objetivo, bienvenido sea; si no, no queda más que seguir luchando.

¿Cuánta parte de culpa tiene en esto Mario Ormaechea?

Con Mario Ormaechea me siento muy identificado, cuando Mario dice que se sienta en un banquillo es para darlo todo. Es verdad que es una persona muy intensa, que saca el máximo provecho de cada jugador, de cada compañero, del presidente, y tiene mucha culpa de estar donde estamos a día de hoy. El poder traer jugadores a nuestra plantilla por mucha economía que haya es porque al final hay un entrenador detrás que es conocido, que es ambicioso y que no se conforma con rendir al 60 por ciento.

Para crecer se necesitan muchos apoyos públicos y privados. ¿Algún grupo inversor o gran empresario querría entrar en el proyecto?

Primero, el Ayuntamiento de Sant Joan hace un esfuerzo muy grande no solo a nivel económico y sí en cuanto a instalaciones y proyecto, vuelvo a remarcar la ayuda en especial de Santi Marí ha sido vital desde que cogimos el proyecto porque lo cogimos juntos cuando era poquita cosa. Hay empresas en el municipio que se identifican y miran por el club y a nosotros nos hacen ser más grandes.

Y a nivel social también han crecido. A pesar de ser el municipio más pequeño, tienen bastante afición.

Es una de las cosas más importantes para nosotros. Yo conocía este club de pequeño porque mi padre y mi familia siempre habían estado vinculados al club. Hace 15-16 años sabía qué era la Penya Independent, yo lo había mamado. Tenían equipo de Preferente en esa época y se juntaba mucha gente en el campo y uno de mis principales objetivos era volver a conseguir esa masa social. Parece ser que la gente del municipio está viendo y reconociendo el trabajo que se está realizando y no nos podemos quejar en cuanto a masa social porque todos los domingos viene muchísima gente al campo y te hacen seguir con fuerzas para que este proyecto pueda seguir creciendo.