Lucas Alcaraz: «Está muy complicado, pero rendirse no es una opción»

Lucas Alcaraz, que sufrió una lesión al celebrar el gol del empate de Cristian Herrera, reconoció en sala de prensa que tras el partido la situación en la que queda el equipo ibicenco es muy delicada pero advirtió de que «rendirse no es una opción» y que hará lo imposible para que nadie baje los brazos en el vestuario.

«Está muy complicado pero nuestra parte es seguir perseverando y venir mañana con la ilusión de revertir la situación y generar metas a muy corto plazo. Tenemos que ser profesionales, íntegros, honestos y devolver la confianza que nos da la gente y el club. Yo no me voy a permitir ningún indicio de desaliento, al contrario, buscar la victoria por todos mis medios», explicó tras el nuevo traspié sufrido en un encuentro en el que, en su opinión, merecieron más.

«Mi titular es: qué más se puede hacer en ataque para poder ganar un partido. Si rematas 18 o 19 veces, metes 30 y tantos balones al área, con un 67% de posesión, tiras siete córners, pegas un poste y terminas 2-2 está claro que concedes mucho más de lo que generas», lamentó el técnico andaluz sobre un partido en el que «finalizamos poco» en portería, añadió sobre la efectividad de sus futbolistas.

«Pese a que el equipo hizo un esfuerzo ímprobo y un grandísimo partido y fue merecedor de ganar –insistió Alcaraz– empatamos porque solo hemos sido capaces de hacer dos goles y porque nos hacen dos goles en errores nuestros», resumió el granadino, que culpó a los suyos de no saber «gestionar la transición defensiva con faltas, vigilancia y repliegues, siendo contundentes en las disputas que generan los contraataques».

Por lo demás, alabó el trabajo de los suyos. «Tenemos que seguir perseverando en hacer partidos de este tipo y limitar el cupo de errores que tenemos», añadió un Alcaraz que no arroja la toalla. «Esto se vive con gran decepción el día del partido y después, apelando a ganar partidos y luego buscar motivos para pensar en la salvación», puntualizó antes de recordar que el cambio de Nolito, «como es lógico, es por lesión».

En cuanto a la afición, dijo que «está teniendo un papel impresionante» y que el equipo «la mete en el partido» con actuaciones como la de ayer. «La afición está muy por encima de nosotros, no es problema de voluntad, pero las cosas no están saliendo. Para mí, rendirse no es ninguna opción», concluyó.