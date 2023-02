Marc Tur: «Ganar un campeonato de España significa estar entre los mejores del mundo»

¿Cómo arranca el año? ¿Está en condiciones de lograr este domingo el campeonato de España de 35 kilómetros marcha?

Pues espero que sí, para eso vamos. He entrenado muy bien, creo que el último mes he dado un buen salto de calidad y quiero demostrar que estoy en forma. Va a haber mucho nivel, como siempre. La marcha española está en lo más alto a nivel mundial, siempre cuesta llegar al podio, pero quiero luchar por estar entre los primeros.

Están todos los primeros espadas. Hay mucha competencia.

Sí, está Álvaro Martín, campeón de Europa de 20 km; Miguel Ángel López, campeón de Europa de 35; Manuel Bermúdez, campeón de España de 10 km; Diego García, bronce europeo… Hay mucho nivel. Pero me veo con ganas y fuerte porque he entrenado bastante bien durante este último mes y desde el inicio de la temporada. Es la primera competición que hago fuerte este año, voy con muchas ganas e ilusión así que espero estar en el podio como mínimo, y aunque está muy difícil, no veo imposible ganar. Salgo a ganar, hay que salir con esa mentalidad.

¿Motiva mucho alcanzar un título nacional teniendo por delante la carrera olímpica?

Sí, sobre todo porque hay tanto nivel que ganar un campeonato nacional en el caso de la marcha supone mucho más: que estás entre los mejores del mundo. Así como hay gente a la que no le motiva tanto un nacional o le se queda pequeño, a mí sí porque me lleva a poder estar en ese nivel y porque he sido campeón de España de 35 kilómetros: ahora hay mucho nivel y tengo que estar ahí delante.

Esta prueba computa de cara a las citas internacionales, ¿se fija alguna marca?

Sí, este campeonato de España va a ser clasificatorio para el Campeonato de Europa por equipos de mayo, de aquí salen dos plazas. Si lo hiciera muy bien, ganara y bajara de 2 horas 29’ me clasifico directamente para el Campeonato del Mundo. Es una marca exigente, hay que ver el circuito, hay que ver las condiciones que tendremos el domingo. Diría que es exigente más que difícil; tendría que salir todo perfecto y tendría que ser el primero.

El año pasado sufrió varias descalificaciones. ¿Se ha repuesto anímicamente de los palos sufridos en el Europeo y el Mundial?

Sí, porque a pesar de que fue un golpe duro he estado trabajando mucho, he estado con mi entrenador día tras día muy centrado en la técnica y por suerte es algo que he superado, he hecho un cambio brutal y voy con fuerzas y seguro de que esto ya forma parte del pasado.

¿Cómo se trabaja para evitar este tipo de obstáculos en competición?

La parte psicológica es importante pero al final es la parte técnica. Como la técnica de cualquier deporte, hay que trabajar mucho, con vídeos, arrastres, meterle muchas horas de trabajo… Es volver a marchar correctamente, con entrenos, grabaciones, biomecánica, visitar diferentes técnicos para poder llegar adonde estoy hoy, con una técnica segura.

Parece que está en riesgo la distancia de 35 km en los Juegos de París, ¿qué noticias tiene al respecto?

No hay más noticias y no agrada saber que a falta de poco más de un año de los Juegos todavía el Comité Olímpico Internacional y la World Athletics no se pongan de acuerdo para establecer cuál va a será la distancia y la prueba que se disputará en París. Sí se sabe que habrá una prueba de marcha y que va a ser mixta, en teoría iba a ser de 35 pero como hemos podido ver todavía no lo tienen claro. Cuando lo leí me dio bastante rabia porque ya dijeron que cambiaban los 50 km por los 35, pero ahora no lo tienen claro. Es un poco jugar con los atletas, los que salimos perjudicados somos nosotros. Por suerte la distancia de 20 km estará en París y habrá otra prueba, el problema es que no se sabe la distancia, más que nada porque tenemos que saber qué tenemos que preparar. Parece mentira que no se sepa a falta de un año, me parece una chapuza por completo.

Es su distancia. ¿Le preocupa quedarse fuera de los Juegos?

No me veo fuera de los Juegos porque estos dos años estoy entrenando mucho más esa parte de velocidad de 20 km. Entonces sería adaptarme, no me veo fuera porque sigue estando la oportunidad al no decir que no se haga los 35. Si se hace otra distancia sería ir a muerte a por los 20 km. El año pasado quedé segundo en el Campeonato de España de 20, para nada me veo fuera, pero sería adaptarme. Me da rabia no poder llegar tan bien como me gustaría si nos hubieran avisado con más tiempo. Todo esto son hipótesis, sabemos que será una prueba de marcha aunque no la distancia, esperemos que lo decidan cuanto antes para que nos podamos poner a trabajar en ello.

¿En qué medida afectaría a su carrera deportiva no repetir presencia en unas Olimpiadas?

Mi objetivo es ir a los Juegos pero si no lo consigo sería un fastidio. Pero no lo tengo en mente, soy una persona bastante optimista, pienso que tendré la oportunidad y lucharé por ello. Si no lo consigo ya veremos cómo me afecta, pero me centro en el presente y el año que viene, cuando se deciden las plazas, ya se verá si lo consigo y cuánto cuesta.

¿Cuál es su gran motivación para este año? ¿Una medalla internacional?

Sí, desde luego que quiero primero fortalecerme en conseguir las marcas de 20 y 35 kilómetros, y si lo logro significaría estar entre los ocho primeros de esas distancias a nivel mundial.