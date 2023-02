El equipo de Es Nàutic se cuelga 16 metales durante la 2ª Copa Balear de Kayak de Mar

Gran fin de semana para el piragüismo de Ibiza y con especial protagonismo para el equipo de palistas del Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) en la 2ª Copa Balear de Kayak de Mar, cita competitiva que se disputó en aguas de Santa Eulària, donde el CNSA logró colgarse un total de dieciséis medallas (seis de oro, siete de plata y tres de bronce), mientras que los jóvenes piragüistas del Club Náutico Santa Eulalia (CNSE) se hicieron con siete metales (un oro, tres platas y tres bronces) .

Además, el equipo de piragüismo del club sanantoniense se adjudicó con brillantez el segundo puesto en la clasificación general por clubes, con 527 puntos. El Real Club Náutico de Palma se alzó como primer clasificado con 609 puntos, mientras que el Club de Mar (Palma) fue tercero con 415 puntos. Por su parte, el CNSE se quedó con la quinta plaza por equipos.

En la competición en aguas santaeulalienses participaron un total 230 palistas de once clubes de Balears, de los cuales 34 fueron integrantes de la sección de Piragüismo del CNSA. Los infantiles completaron un recorrido de tres kilómetros, dando dos vueltas a un circuito situado en la playa de Santa Eulària. El resto de categorías afrontaron ocho kilómetros, con salida y llegada en la playa de Santa Eulària y ciaboga a los cuatro kilómetros en s’Illa Redona.

Las seis medallas de oro del CNSA fueron para Rubén González-Pere Costa (K-2 Sub 23), Raúl Prendes-Ilhan Velasco (K-2 Cadete), Noel López (K-1 Cadete A), Facundo González (K-1 Cadete B), Valentina Rodríguez (K-1 Cadete B) y Andrea Ribas-Iciar Solé (K-2 Cadete).

Las siete platas para los sanantonienses las obtuvieron Toni Prats (K-1 Senior), Lucas Alcalá (K-1 Junior), José Jiménez-Valentino Ledesma (K-2 Cadete), Álvaro Rubio (K-1 Cadete A), Andrea Barrionuevo (K-1 Cadete A), Toni Llorens (K-1 Infantil A) y José Luis González (K-1 Veterano 50-54).

Los tres bronces los aportaron Josep Ramón-Joel Ribas (K-2 Sub 23), Carla Marí (K-1 Junior) y Roy Kikozashvili (K-1 Cadete B).

El entrenador de la sección de Piragüismo del CNSA, Eduardo Prendes, destacó «el gran trabajo realizado por el equipo» y «lo gratificante que resulta ver a dos K-2 del equipo, una junior (Rubén-Pere) y otra cadete (Raúl-Ilhan), encabezando la prueba absoluta».

E equipo del Club Náutico Santa Eulalia (CNSE), como anfitrión de las pruebas, también cerró la competición congratulándose por los buenos resultados cosechados por parte de sus deportistas y celebró un buen botín de medallas en las diferentes pruebas.

En el listado de metales obtenidos por los palistas del CNSE figuran siete medallas, con un oro, tres platas y tres bronces, que aportaron Fidel Griffiths (oro en Infantil B), Marta Noguera (plata Junior), Gloria Ledo (plata en Cadete B), Anna Pelletey (plata en Infantil B), María Marí (bronce en Cadete B), Candela Botran (bronce en Infantil A) y Pablo Velasco (bronce en Infantil A).

Balance de la jornada del CNSE

En lo que respecta al desarrollo de la competición, Luis Poggi, técnico y responsable de la Escuela de Piragüismo de Santa Eulària, explicó a Diario de Ibiza: «La verdad es que ha salido una regata muy buena y en la que nos salió todo impecable en cuanto a la organización. Tuvimos más de 200 participantes y todos acabaron muy contentos».

En cuanto a la actuación de los palistas santaeulalienses, Luis Poggi destacó que el CNSE se presentó en la competición con «un total de 14 regatistas», poniendo en valor al mismo tiempo que «siete de ellos lograron subirse a algún podio y colgarse una medalla».

« Nosotros, como no llevamos mucho tiempo, solamente presentamos niños, mientras que otros clubes llevan participantes de todas las categorías. Nosotros, al contar solo con cinco años de trayectoria, tan solo tenemos deportistas hasta la categoría junior, por eso a esta competición solo fuimos con niños», matiza el responsable de la sección de piragüismo del CNSE, no sin antes subrayar con orgullo: «Nuestros chicos han hecho un buen papel porque hemos quedado los quintos entre los once clubes. Así que estamos contentos y seguimos adelante».