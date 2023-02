Mucho deporte y disfraces en el Trikids Sant Josep celebrado en Can Guerxo

El Trikids Sant Josep, la segunda prueba del Trikids Challenge, circuito insular de promoción del triatlón de base, se disputó el domingo en Can Guerxo con casi 80 inscritos. El deporte, la educación en valores y el carnaval se unieron en esta cita que no era competitiva. Los jóvenes deportistas se enfrentaron a un circuito de duatlón señalizado en las inmediaciones del pabellón de Can Guerxo.

Los participantes comenzaron con una carrera a pie, continuaron con una parte de ciclismo y acabaron con otra de carrera a pie. En función de la categoría, le dieron más o menos vueltas a los trazados, que fueron supervisados por miembros de la organización del evento (Ibiza Blue Challenge), jueces de la Federación Balear de Triatlón e integrantes de Equip Voluntari Eivissa. Fueron muchos los niños que acudieron disfrazados y el premio al mejor disfraz se lo llevó Julieta Peñafiel, de 3 años, por ir vestida de Charles Chaplin.