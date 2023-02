La UD Ibiza aún tiene que verse las caras con equipos de la zona alta de la clasificación

La UD Ibiza se enfrentará en los próximos meses a partidos especialmente complicados, tanto por la situación del club isleño, que continúa en el último puesto de la tabla de clasificación de la LaLiga SmartBank, como por la calidad de los rivales con los que se tendrá que ver las caras. Algunos de ellos cuentan con mucha ventaja sobre los celestes. Si recientemente los de Lucas Alcaraz han jugado contra rivales directos (el Ponferradina o el Lugo), este fin de semana no será así y cada vez es más urgente comenzar a cosechar victorias para asegurarse la permanencia. El rival de este domingo es el Deportivo Alavés (16,15 horas), que ocupa la tercera plaza -en la zona de promoción de ascenso- con un total de 49 puntos, exactamente 30 más que el club ibicenco.

Además, los celestes juegan esta vez fuera de casa y, hasta ahora, los alaveses han ganado nueve de los 13 partidos que han jugado como locales. Han empatado otros tres y perdido solo uno. En cambio, de los 13 partidos que la UD ha disputado como visitante sólo ha ganado uno, empatado otros dos y perdido diez más. La diferencia entre ambos rivales también es importante en cuanto a número de goles anotados en lo que va de Liga. El Deportivo Alavés suma 18 goles en casa y 17 fuera, y ha mantenido su portería a cero en ocho partidos jugados en su campo. También como equipo local, los de Vitoria han conseguido 30 de los 39 puntos posibles. Con todo, un rival muy complicado para el colista, que en los partidos que ha disputado como visitante solo ha conseguido cinco de los 39 puntos en juego.

Los rivales más poderosos

Hay otros rivales en lo que queda de temporada que tampoco dejan prever que sea fácil sumar puntos para una UD Ibiza necesitada de victorias. El 5 de marzo toca partido contra el Leganés, octavo con 38 puntos, y el día 26 del mismo mes, contra el Burgos CF, que a día de hoy acumula 43 puntos en la séptima posición.

Además, el mes de mayo, el último de la Liga, también será duro para el actual colista. El día 7 se batirá en duelo contra el Albacete Balompié, que actualmente ocupa la sexta plaza, dentro de la zona de promoción de ascenso, con 45 puntos. El día 14 del mismo mes, el rival será el Levante, que va segundo con 50 puntos, sólo dos menos que el líder de la clasificación, la UD Las Palmas.

El míster celeste, Lucas Alcaraz, se mostró contrariado el domingo por el empate (1-1) frente al Ponferradina en el Palladium Can Misses, aunque aseguró que no tira la toalla y que cree que la salvación aún es posible. «La situación es súper complicada. Pero quedan 15 partidos, estamos a menos de tres partidos y la situación, aunque no es buena, aún es peleable».