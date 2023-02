La Vuelta Ibiza MTB SCOTT by Shimano, una de las pruebas que más deportistas logra juntar cada Semana Santa, ha confirmado este martes la participación del ciclista Óscar Freire. Se trata del primer confirmado para esta competición, que a lo largo de los años ha reunidos a grandes nombres del ciclismo en la isla de Ibiza, con unos 1.000 participantes que acuden cada año.

A Freire se le podrá ver en acción los días 7, 8 y 9 de abril en Ibiza. Su pareja será su hijo, Marcos Freire. A sus 16 años, el joven es ya una promesa del ciclismo nacional y se codea con profesionales como Pogacar o Ayuso. Ambos correrán en la categoría padre e hijo.

Actualmente retirado, Freire continúa vinculado con el ciclismo y cuenta con un palmarés que no deja a nadie indiferente. "Récord de victorias en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, es considerado un de los mejores esprínteres de su época. Fue campeón mundial en 1999, 2001 y 2004, además de ganar la Milán-San Remo en 2004, 2007 y 2010. Ha sido el único español que hizo pódium en la ya desaparecida Copa del Mundo y en su participación en el Tour de Francia de 2008 se hizo con el maillot verde. También estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, perdiéndose Londres 2012 por una lesión que más tarde le llevó a su retirada", recuerda la organización de la Vuelta en un comunicado de prensa al respecto.

Padre e hijo

Además, el exciclista ha detallado que participará junto con su hijo: "La Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano va a ser muy especial para mí. Es la primera vez que corro con mi hijo y me hace especial ilusión. Creo que será una experiencia muy bonita, en la que tendremos que ir improvisando porque a él todavía le queda mucho camino por recorrer". Asimismo, cree que es una buena ocasión para conocer Ibiza de otra manera: "La isla tiene mucho más de ofrecer de lo que piensa la gente. Cuenta con sitios increíbles, muchos rincones por conocer. En las carreras de mountain bike tienes que resolver los problemas al momento, no es igual que la carretera".

De hecho, Óscar Freire se encuentra en un momento en el que le apetece experimentar: "Me apetece hacer cosas diferentes". "Tengo ganas de MTB. Me hubiera encantado que cuando era profesional se permitiera participar en este tipo de pruebas", ha añadido.

La Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano será su segunda prueba por parejas y asegura que tiene muy buenas expectativas: "Vengo con muy buenas recomendaciones por parte de Purito, Hermida... Algunas veces se habla muy bien de otras pruebas y luego te encuentras con algo que nada que ver, pero ellos han señalado lo diferente que es Ibiza. La organización, la gente, el recorrido... Merece la pena para los que van y por algo repiten".