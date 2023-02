La gimnasia artística de Ibiza se pone en marcha para una temporada ilusionante

La gimnasia artística de Ibiza ya se ha puesto en marcha con su actividad a pleno rendimiento con motivo del inicio de la temporada 2022-23. Los gimnastas y las gimnastas ibicencas disfrutaron este sábado de en una intensa jornada, en horario de mañana y tarde, en las instalaciones del Polideportivo Insular de Sa Blanca Dona, que se convirtió en el escenario en el que se desarrolló con éxito el Primer Control Escolar de Ibiza de Gimnasia Artística Femenina y Masculina y donde se celebró también posteriormente la primera prueba del Campeonato de Aparatos Base y Autonómico de Ibiza.

Con dicho evento se dio el pistoletazo de salida a la nueva temporada para los deportistas y gimnastas escolares y federados de la isla, en una cita que reunió a un total de 115 gimnastas, 74 escolares y 41 federadas de los dos clubes de la isla de esta especialidad, el Gimnàstic Ibiza y el Gimnàstica Sant Rafel.

En este sentido, Lucía Herrera, delegada de Gimnasia de Ibiza, explicó a Diario de Ibiza: «Actualmente en Ibiza solo contamos con dos clubes de gimnasia artística, el Gimnàstic Ibiza y el Gimnàstica Sant Rafel. En este primer evento hicieron jornada de control las gimnastas en edad escolar, las de nivel más inicial, sin clasificación ni nada, solamente para que ellas empiecen a rodar. Y luego tuvimos la jornada de federadas, que ellas sí que tenían clasificación porque era la primera cita de la temporada del campeonato insular y de Balears, en general».

Asimismo, la delegada de Gimnasia en Ibiza comentó que esta primera cita ha servido a las gimnastas federadas «de preparación de cara a la final insular», que tendrá lugar en Sa Blanca Dona durante los días 22 y 23 de abril.

«El nivel de las chicas en esta primera jornada ha estado muy bien. La verdad es que se nota que los clubes han hecho un buen trabajo y se les ha visto con muchas ganas de empezar ya con el ámbito competitivo y de retomar la actividad porque llevan muchos meses trabajando al final para esto», indicó Lucía Herrera, antes de continuar: «La proporción de chicos y chicas aquí en Ibiza está, la verdad, un poco descompensada porque las instalaciones no están muy adaptadas para todos los aparatos de la gimnasia masculina. A día de hoy, inscritos, solo había tres chicos. Y eso es justo algo de lo que estamos hablando porque es una pena, ya que lo que comentan los clubes es que no hay instalaciones que estén realmente adaptadas para que se pueda trabajar con ellos. Y entonces lo que les pasa es que, a veces, tienen que declinar hacerlo cuando viene algún chico porque las condiciones no son las adecuadas. Y por eso hay tan baja participación masculina cuando en el resto de Balears, por ejemplo, sí que tienen bastantes chicos, la vedad».

Reto de futuro

Así las cosas, la delegada de Gimnasia de Ibiza reconoció que «aumentar el número de participantes masculinos» de gimnasia artística en la isla «es uno de los grandes retos de cara al futuro», aunque, por otra parte, se mostró contenta por el buen arranque de la temporada, puesto que «todo fue rodado y acabamos muy contentos porque todo el campeonato se desarrolló en hora y todo fue muy correcto».