Samy Feasey se proclama subcampeón balear de golf

El jugador de golf Samy William Feasey, afincado en Ibiza, se proclamó subcampeón en la modalidad masculina del Campeonato de Balears (para mayores de 25 años) celebrado el sábado y domingo en las instalaciones de Son Muntaner, en Mallorca. En este torneo organizado por la Federación Balear de Golf, Feasey competía en la 1ª categoría (scratch), sin hándicap, con golfistas semiprofesionales. Participaron 90 personas en el campeonato. «Realicé 151 golpes, solo uno más que el ganador [Federico Páez]», cuenta el subcampeón, quien, además, nunca había jugado en ese campo de golf: «Fui unos días antes para conocerlo un poco. Es un campo muy complicado y técnico».

Feasey destaca que «para jugar bien al golf hace falta mucha fuerza mental», y sin duda él la demostró este fin de semana. El sábado ya iba segundo y pudo mantener el nivel en la siguiente jornada: «Lograr esto es difícil, porque hay que estar muy encima del juego, y estuve a punto de alcanzar la victoria». Sin embargo, asegura que no tenía en mente que tuviera la posibilidad de ganar, y señala que no le gusta pensar en clasificaciones antes de tiempo para no poder la concentración en el juego. Fue a los «12 o 13 años» cuando este jugador cogió por primera vez un palo de golf que le dieron sus padres. Acabó abandonando este deporte, pero lo retomó en la etapa adulta para cosechar éxitos como los de este fin de semana.