El piloto Fabio Lottero, fuera de The Real Way To Dakar por problemas técnicos

El piloto Fabio Lottero (del Ibiza Motor Club) acaba de volver a la isla tras participar el fin de semana en The Real Way to Dakar, una dura competición en la que los pilotos se enfrentan a dos semanas de carreras y más de 6.000 kilómetros en el desierto, pasando por Marruecos, Mauritania y Senegal. Este era el debut de Lottero en la competición, donde iba en la categoría de motos M1, aunque finalmente terminó fuera de la clasificación debido a que se quedó sin moto en el duodécimo día. Tal y como cuenta a Diario de Ibiza, tras la primera semana iba en tercera posición de la general. Consiguió ganar una especial y en el décimo día iba primero de la general, manteniéndose al día siguiente en la misma posición. Fue en la duodécima jornada cuando, «debido a la mala calidad de la gasolina», el motor de su vehículo se estropeó y no pudo continuar compitiendo con su moto KTM 450. A pesar de este episodio, Fabio Lottero intenta ver el lado positivo de esta «fantástica experiencia». «Al principio, en Marruecos, pasé mucho frío, y en Mauritania ya hubo temperaturas más altas. En todo caso, pude disfrutar de paisajes impresionantes», relata.

Tras el incidente, el Club Aventura Touareg le proporcionó otra moto, muy parecida a la suya, para -al menos- realizar la última especial en la costa de Senegal, aunque ya fuera de la competición. Esta segunda moto llevaba el dorsal 123, algo muy emotivo para él por su valor simbólico: «Fue un honor para mí, porque 123 fue el dorsal de un amigo, Armindo Neves, que falleció el año pasado en el África Eco Race». En cuanto a sus objetivos más cercanos, se marca el Touareg Legend Rally, una competición que se celebrará en Marruecos a principios de abril. Además, su participación en el Rally Dakar 2024 está más que confirmada, donde ya está inscrito. «Correr en el Rally Dakar es un sueño que tengo desde que era un niño. Cuando yo era aún muy pequeño, con solo ocho años, ya me levantaba de madrugada para poder ver los resúmenes de la carrera», contaba Loretto a este diario en una entrevista del año pasado. Quería competir en la edición de 2023 pero finalmente no fue posible, por lo que afronta la de 2024 con todas las ganas e ilusión.