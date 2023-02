El Triathlon of Senses anuncia la celebración de su segunda edición

Los aficionados al mundo del triatlón están de enhorabuena una vez más en la isla de Ibiza, ya que el Triathlon of Senses ha anunciado la celebración de su segunda edición para el 23 de abril de 2023. La prueba, impulsada por Six Senses Ibiza, es una experiencia deportiva de resistencia única en el mundo con un toque de zen, y abrirá este año el calendario de competiciones de triatlón en la isla. Las inscripciones para participar en la cita de 2023 ya están abiertas.

Según informan sus organizadores, Triathlon of Senses celebra su segunda edición manteniendo «su formato innovador». «Un triatlón fuera de lo común al combinar el entrenamiento físico y la espiritualidad. Un viaje para el cuerpo y la mente con un formato multideporte original con el telón de fondo de la hermosa bahía de Cala Xarraca y sus aguas cristalinas», explican al respecto, antes de detallar: «Triathlon of Senses no es solo una competición, es un desafío personal que celebra la resistencia, energía y concentración en un destino ideal para el entrenamiento deportivo y el bienestar personal como es el norte de la isla».

Así, en lugar de comenzar directamente con una carrera hacia el agua, Triathlon of Senses arranca con un calentamiento de yoga personalizado, seguido de una sesión de meditación, para ayudar a los atletas a usar el poder de la respiración, el movimiento y la energía para un mejor rendimiento. A partir de ahí, es hora de nadar, andar en bicicleta, correr y cruzar la línea de meta, tras la cual los deportistas participarán en una sesión de yoga restaurativo y meditación.

Triathlon of Senses incluye las categorías Junior, U-23 y Age Group; y las distancias de carrera Súper Sprint, Sprint y Olímpica.

En la modalidad Olímpica, las distancias será de 1,5 kilómetros nado, 40 km en bici y 10 km de carrera a pie.

En la de Sprint serán de 750 metros a nado, 20 km en bici y 5 km de carrera, mientras que la especialidad de Súper Sprint consistirá en un recorrido de 375 metros a nado, 10 km en bici y 2,5 km de carrera.

Además habrá una categoría de Súper Sprint por Relevos, de 375 metros a nado, 10 km en bici y 2,5 km de carrera.

Las inscripciones para participar en el Triathlon of Senses 2023 estarán abiertas hasta el 16 de abril.