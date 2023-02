Domingo agridulce para el CD Ibiza

El CD Ibiza sumó un punto este domingo al empatar en casa ante el Badalona Futur (1-1) tras un partido complicado para los rojillos y en el que los catalanes tampoco lo tuvieron nada fácil. El Cedé ascendió ayer a la 13ª posición con 22 puntos en total y salió, así, de la zona de descenso, colocándose en la plaza de promoción.

Fue en el minuto cinco del partido cuando se estrenó el marcador con un gol del delantero Andreu Guiu, del equipo visitante. Tras un par de recortes, y tras parecer que no encontraba hueco, Guiu cruzó la pelota y logró estrellar la pelota contra las mallas de la portería. Esta ya era la segunda oportunidad del Badalona en apenas cinco minutos de partido. En el minuto 29 llegó el empate gracias a un gol del mediocentro Jaime Barrero. En una jugada sin aparente peligro, el número 17 marcó de tiro cruzado a la derecha del portero del conjunto catalán con un gran disparo desde la frontal del área. Cerca del minuto 60 el CD tuvo que efectuar un cambio de portero debido a una lesión aparentemente grave del guardameta Marcos Contreras, por lo que Isma Gil, recién incorporado a la plantilla, debutó ayer con el club ibicenco. «Ganar un punto cuando juegas en casa nunca es bueno», comenzó el entrenador, Manuel Calleja, en la rueda de prensa tras el partido, matizando que en este caso sí lo daba por bueno debido al desarrollo del partido, que no fue nada fácil para los locales y aun así lograron empatar. «Cuando ves jugar al Badalona, no entiendes qué pinta allí abajo», añadió el míster.

Sobre el estado de Contreras, Callejas apuntó: «Estamos un poco asustados, porque él ha oído un crujido en el tobillo y podría ser un esguince fuerte, pero tiene pasar por un diagnóstico médico». Joel Toledo tuvo molestias en el gemelo, por lo que salió en el minuto 31.