Beltrán y Sevillano se lucen en el 21K de la ‘Lidl to Lidl’

Sergi Beltrán y Susana Sevillano, en la 21K, y Jaume Antolín y Agatha Madrid, en el 10K, se proclamaron este domingo vencedores absolutos en las dos carreras de trail que se engloban en la ‘Lidl to Lidl’ 2023.

En la prueba reina de 21 kilómetros Sergi Beltrán, deportista del CAB-Siurell OC, se hizo con el triunfo en la categoría masculina tras completar el recorrido desde Sant Antoni a Ibiza en un tiempo de 1.24:54 horas, imponiéndose con solvencia sobre Williams Aveiro, del CA Gandía- Alpesa, segundo clasificado, con un registro de 1.25:07 horas. El tercer clasificado fue Javi Ferrer, representante del Club Trideporte-Trail Ibiza, con un crono de 1.33:40 horas.

En la categoría femenina Susana Sevillano, del Club Trideporte-Trail Ibiza, se alzó con una cómoda y holgada victoria, después de cruzar la línea de meta con un tiempo de 1.56:31 horas. Por detrás, a mucha distancia, entró su compañera de club Lydia Yern, con un registro de 2.03:32 horas, mientras que la veterana Ana Bella Castaño, del U-run Ibiza, se adjudicó el tercer puesto con un crono de 2.06:29 horas.

Carrera de 10K

En la cita del 10K, con salida y llegada en el Lidl de Can Bufí de Ibiza, se coronó como vencedor Jaume Antolín, representante del CD Yes With Cáncer, con un registro final de 45:43 minutos.

Muy por detrás cruzó la meta Manuel Guasch, del Club Trideporte-Trail Ibiza, con un tiempo de 47:30 minutos, mientras que Jesús Sánchez, deportista del CA Pitiús, se quedó con el tercer peldaño del podio masculino con un crono de 47:52 minutos.

En la categoría de féminas, la ganadora fue la corredora independiente Agatha Madrid, con un tiempo de 58:47 minutos, seguida en segundo lugar por la también deportista independiente Cristina De Miguel, con un crono de 1.00:07 horas. La tercera plaza de la prueba femenina del 10K la conquistó Marina De La Fuente, del Presuntos Triatletas, quien cerrró su participación en la carrera con un registro oficial final de 1.03:23 horas.