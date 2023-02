El Club trideporte.com, la Federación Balear de Atletismo y los ayuntamientos de Eivissa, Santa Eulària y Sant Antoni, junto con el Consell, organizan hoy la décima edición de la carrera ‘Lidl to Lidl’. Se trata de una carrera de Trail Running incluida en el calendario de la Federación Balear de Atletismo. El nombre de la competición se debe a que los puntos de inicio y la meta de los recorridos son alguno de los supermercados de esta conocida cadena. A las 9 horas, comenzará una prueba de 21 kilómetros desde el Lidl de Sant Antoni hasta el de Can Bufí. A las 10 horas, otra de 10 kilómetros saldrá del Lidl de Can Bufí y terminará en el mismo punto. Quien se clasifique en la prueba de 21 km, participará en absoluto en el Campeonato de España de Trail de Federaciones Autonómicas de la temporada 2023, que se celebrará en Navarra.