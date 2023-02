Sergio Tortosa: «Este bache del CD Ibiza nos ha servido para no creernos más de lo que somos»

El director deportivo del CD Ibiza, Sergio Tortosa, conversa con Diario de Ibiza sobre los fichajes del mercado invernal, la mala racha que atraviesa el club y sobre los ánimos de los jugadores rojillos de cara a lo que queda de temporada, en la que el Cedé buscará sumar puntos cada fin de semana y cambiar el rumbo del equipo con las nuevas incorporaciones.

El CD ha anunciado fichajes hasta el último momento. Ismael Gil, Imanol Barace y, este miércoles, José Manuel Liébanas.

La oportunidad de Liébanas surgió el martes y lo vi con buenos ojos. Es un chico que lo tenía controlado. Es una joven promesa y, junto con Dennis Nieblas, nos ha compensado la parte de atrás del equipo. Son apuestas que hace el club para que nos den rendimiento. Los tres fichajes que comenta ya están disponibles para jugar. Todos tienen su alta. Afortunadamente para este fin de semana ya no hay ninguna baja por sanción o por lesión.

¿Qué balance hace de la temporada de mercado invernal? ¿Cómo queda ahora el equipo?

Lo que está claro es que hay que hacer autocrítica. Yo soy el primer responsable y no escurro el bulto. Cuando un equipo hace ocho incorporaciones y siete bajas es porque algo no ha funcionado bien. Me he equivocado en fichajes que no han dado el rendimiento deseado. Penyafort ha sido cedido al Poblense y a Salguero nos lo pidió el Cádiz. Los demás han sido cinco bajas. Hemos incorporado a ocho, tratando de compensar todas las líneas. En cuanto al perfil de los jugadores que hemos buscado, queríamos más músculo, tener competencia en los puestos y compensar la plantilla para que en esta segunda vuelta consigamos más resultados, porque a la vista está que la primera ha sido mala.

¿Confía en que los fichajes cambien el rumbo del equipo de cara al resto de la temporada?

En esta primera parte del curso ha habido suspenso y ahora nos queda otro tramo. Veremos si hemos acertado, pero yo tengo muy buenas vibraciones. Hemos intentado traer una mezcla de gente joven, con hambre, y de jugadores con experiencia tanto en Primera División fuera de España como en Primera RFEF. Es una mezcla de juventud y experiencia que le va a dar mucha competitividad a los que ya estaban y nadie va a poder dormirse. Entendemos que la plantilla tiene potencial para hacer mucho más.

¿Se habían confiado?

Después de un tercer año consecutivo de Copa del Rey, donde hemos logrado unos buenos números, y todo lo que logramos el año pasado de ser un equipo recién ascendido y quedarnos a un punto del ascenso, posiblemente nos hemos dado cuenta de que el grupo tres de la Segunda RFEF es muy duro y que hay que trabajar día a día y semana a semana. No podemos hablar de lo que hicimos el año pasado creyendo que habíamos mejorado la plantilla cuando los números realmente no eran los que esperábamos. Hemos hecho ver a los jugadores que se han quedado que todos tenemos que espabilar y que prevalecen no los nombres sino los hombres, el trabajo en equipo y poner lo colectivo frente a lo individual.

En las dos últimas semanas han registrado dos victorias seguidas ante el Saguntino y el Mallorca B. ¿Ve esto como un punto de inflexión, al menos en los ánimos de la plantilla?

Sí, los jugadores estaban anímicamente tocados porque todos queremos ganar y revertir la situación, y encontrarnos abajo es una nueva experiencia, pero hemos aprendido muchísimo en este camino de malos resultados, de un cese de entrenador y de cambios, para equivocarnos lo menos posible en el futuro. Nos queda un camino muy bonito en el que hay muchos puntos por delante.

Las expectativas a principio de temporada eran muy diferentes. ¿Han cambiado los objetivos del club?

Ahora nos toca jugar contra el Badalona y pensar en lo más cercano; pensar más allá del fin de semana conlleva un estado de estrés que no es bueno, ya que el futbolista tiene que estar preparado mentalmente. Vamos a pensar en mejorar cada fin de semana, ya que la experiencia nos ha dicho que nos hemos equivocado. Ya veremos dónde estamos cuando queden cuatro o seis partidos, ahí es cuando realmente valoraremos si hemos acertado y mejorado. Las expectativas eran muy grandes posiblemente por los números que habíamos sacado el año pasado y no hemos sido suficientemente humildes y trabajadores en el día a día, lo que nos ha llevado a la frustración de no conseguir lo que esperábamos. Hay que mirarnos al espejo. Este bache nos sirve para reflexionar y no mirar más allá del fin de semana, no despreciar a ningún equipo, no creernos más de lo que somos y ser un equipo fuerte a nivel colectivo.

Después de todo lo sucedido en el partido ante el Betis, ¿en qué punto se encuentra la relación del CD con la UD Ibiza y con el Ayuntamiento?

Prefiero hablar de fútbol. Nosotros intentamos que la plantilla piense solo en ello y en el Badalona. Los asesores del club están trabajando y llegará un día en el que nos darán la razón o no. Saldrá todo a la luz y veremos quién se ha equivocado. Yo tengo mucha confianza en mi gente y en el presidente [Antonio Palma], que nos marca cada día un camino, que es trabajar, respetar y ser un equipo, una familia. Yo a todos los clubes de la isla les deseo lo mejor, y los políticos que hagan su trabajo. Ahora nosotros nos tenemos que centrar exclusivamente en lo deportivo.