Amadeo Salvo se enfrenta a una demanda por el trasvase de jugadores entre el Valencia y el Barcelona en el verano de 2019. Según dio a conocer el diario As el lunes, quien fuera presidente del Valencia, Miguel Zorío, ha presentado en el registro de entrada de la Fiscalía Anticorrupción una denuncia penal contra Peter Lim, Layhoon Chan, Amadeo Salvo y Jorge Mendes, entre otros, por presunta falsedad contable en el trasvase de Cillessen y Neto.

En un comunicado cuyo contenido ha sido difundido por As, Zorío lo califica de «ilegal»: «Neto y Cillessen eran vendidos por un precio fuera de mercado para evitar que Peter Lim tuviera que afrontar más de 30 millones de euros de pérdidas en su cuenta de resultados». De ese mismo artificio contable se beneficiaron los directivos del Barcelona, todo con la mirada relajada de la LFP. «El único objetivo era falsear el balance de las dos entidades, evitando dar pérdidas en sus cuentas de resultados para que Peter Lim no tuviera que poner más dinero en la SAD y los directivos catalanes no tuvieran que avalar las cuentas deficitarias del Barcelona», añade el escrito, en el que también se habla de «apropiación indebida en los fichajes realizados por Meriton desde que Salvo se hizo cargo de la presidencia del club» y de «administración desleal» por el pago de «sobreprecios en jugadores facilitados directa o indirectamente por Jorge Mendes y fondos de inversión o clubes controlados por el agente portugués, socio de Lim». Este diario se puso en contacto con la UD para obtener declaraciones del presidente Salvo, pero se declinó hacer ninguna valoración y señalaron que esta causa ya se archivó hace dos años.