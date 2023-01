El Trasmapi UD Ibiza HCE registra una derrota en su primer partido del año

El Trasmapi UD Ibiza HCE hincó la rodilla este sábado en el encuentro en casa ante el Caserío de Ciudad Real, que se saldó con un resultado de 26-28 a favor de los visitantes, que pasan del octavo al séptimo puesto de la clasificación (con 10 puntos) de la Liga de División de Honor Plata masculina. Estos, ya en los primeros diez minutos de juego, se hicieron con ocho puntos, seis más que los que sumó el conjunto celeste en el mismo espacio de tiempo.

No obstante, los isleños no tardaron en poner tierra de por medio. De hecho, entre los minutos 30 y 55 fueron superiores en el marcador, llegando a registrarse un resultado 26-24 a favor del local. Sin embargo, en la recta final del partido, los de Ciudad Real anotaron cuatro puntos más, logrando la victoria.

Los de Ibiza no competían desde el 17 de diciembre y permanecen en cuarta posición con 11 puntos. El entrenador Eugenio Tilves no disimuló su decepción tras el encuentro: «Si no tenemos buena actitud y si no estamos bien concentrados, no podemos ganar a nadie, y se ha visto». En este sentido, sobre la plantilla del Caserío de Ciudad Real, apuntó: «Ellos han hecho su trabajo, han peleado, con bajas, con lesiones, han competido sin excusas y, nosotros, todo lo contrario», valoró, decepcionado, el técnico, quien advirtió que si su equipo quiere continuar compitiendo en plata, habrá que planificar bien la siguiente fase de la temporada y trabajar al máximo.

Los 26 puntos fueron obra, entre otros, de Joel Simón y Samuel Pereiro, que lograron cinco tantos cada uno. De los visitantes, destacó el papel de José Andrés Torres, que logró nada más ni nada menos que 10 de los 28 puntos de su equipo.

Finalmente, aún en las instalaciones del pabellón insular de Sa Blanca Dona, Tilves señaló: «Si hubiéramos dado el máximo nivel, el partido habría sido distinto; porque hemos cometido errores que no se pueden cometer en la División Plata».