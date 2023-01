Luis Carrión, entrenador de la FC Cartagena: «El partido en Ibiza no será fácil»

El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, señaló recientemente que hay que «transmitir tranquilidad» por mucho que el equipo lleve seis jornadas sin ganar ni marcar y reclamó a sus jugadores más valentía para el partido de este domingo contra la UD Ibiza. «Debemos atacar más y ser más valientes, ir a por el rival», dijo este viernes el preparador del conjunto cartagenero en rueda de prensa.

Carrión no podrá contar con los sancionados Damián Musto y Jairo Izquierdo, quienes cumplirán un partido de suspensión por acumulación de tarjetas, y el delantero Darío Poveda, con una leve lesión, ha llamado a la prudencia.

«Vamos con más ganas y habiendo trabajado más que nunca y dándolo todo, así y sin ningún tipo de exceso de confianza, porque aunque la UD sea el colista, mejoró mucho y no será un partido fácil el que afrontaremos con la necesidad de vencer», señaló.

Al referirse al conjunto dirigido por Lucas Alcaraz, comentó que «tiene un buen once y un entrenador» al que no va «a descubrir y que seguro que no tirará la toalla».

Sobre el bache que atraviesa su equipo, Luis Carrión declaró: «No es una situación límite, pues estamos novenos, aunque con una racha mala, y de momentos peores salimos con la cabeza alta. El equipo está con confianza para hacer un buen partido en Ibiza y ganarlo».