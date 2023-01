El FC Cartagena llega a Can Misses tras seis jornadas sin ganar ni marcar

La UD Ibiza tiene la obligación empezar a ganar si quiere mantener opciones de conseguir la permanencia y, después de tres ajustadas derrotas ante aspirantes al ascenso, en las que mereció mejor fortuna, afronta un choque idóneo para revertir su crisis deportiva. Y es que el próximo domingo visitará el Palladium Can Misses (21 horas) uno de los dos únivos equipos en peor dinámica que los celestes: el FC Cartagena.

El conjunto albinegro solo ha sumado dos puntos de los 18 últimos en juego tras firmar dos empates y cuatro derrotas en seis encuentros en los que no ha visto portería. La peor racha de los 22 equipos de LaLiga SmartBank.

La Opinión de Murcia, periódico del mismo grupo que Diario de Ibiza, se mostraba muy crítico con el conjunto cartagenero en la crónica de la última derrota en casa frente al CD Tenerife. «Inefectivo. Incapaz. Inoperante. Nulo. El Fútbol Club Cartagena ha entrado en un bloqueo absoluto de su capacidad futbolística y el partido de ayer frente al Tenerife fue la muestra perfecta de todos los problemas que encarna el cuadro cartagenero», comenzaba. El plan del próximo rival de la UD Ibiza «no está claro, la idea del entrenador no llega a los jugadores y el juego del equipo es cada vez más monónoto, repetitivo y previsible para los demás equipos, que defienden sin apuros los inofensivos intentos albinegros», añade, para continuar: «El Cartagena vaga a la deriva y necesita un cambio drástico cuanto antes para evitar un final trágico a final de temporada».

A pesar de todo, el cuadro murciano marcha noveno, con ocho puntos de renta sobre el descenso. Aún así, desde Cartagena no ocultan su preocupación. «Ya lo necesitaba antes de enfrentar al Tenerife y tenía la oportunidad perfecta para reaccionar tras cinco partidos sin conocer la victoria ni celebrar un gol, pero no estuvo a la altura la escuadra albinegra ni con el apoyo de su afición, ni con la vuelta al once de los pilares Calero, Alcalá y De Blasis, ni contra un equipo en crisis que no ganaba desde principios de diciembre y que resucitó en el Cartagonova».

Matizan que «tanto la línea defensiva como el guardameta cumplieron con su trabajo con creces», pero el centro del campo, «desordenado y nervioso, no encontró su sitio en ningún momento y fue superado por la ofensiva rival, que encontró espacios y se plantó ante la zaga con facilidad». «El ataque, sin ideas y sin ayuda del medio, se estrelló una y otra vez en su propia incapacidad para confirmar el nefasto partido en líneas generales», añaden.

«Aunque fue seria la puesta en escena del Cartagena, el tanto de Borja Garcés a los tres minutos de partido hundió al equipo para el resto del choque y demostró la insuficiencia de argumentos de los de Carrión para darle la vuelta al resultado. El debut de Óscar Ureña fue lo único positivo en otra tarde oscura para el FC Cartagena», concluyen.