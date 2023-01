El Class Sant Antoni logra una sufrida victoria frente al Alginet en Sa Pedrera

El Class Bàsquet Sant Antoni sumó este sábado su duodécima victoria del curso al doblegar en Sa Pedrera a un bravo Safir Fruits Alginet por un marcador de 96-92. Fue un triunfo sufrido y que no se resolvió hasta los últimos instantes, pero que vale su peso en oro para mantener a los ibicencos en la parte alta de la clasificación del grupo Este de la LEB Plata. Con Grimau en plan estelar, Haro a un excelente nivel, De la Rúa con su clase y Omeragic jugando un gran partido, los de Portmany sufrieron para sacar adelante un encuentro que perfectamente podrían haber perdido. Pero la victoria se quedó en casa. No se podía fallar tras la derrota ante el Fibwi Palma y el Sant Antoni no falló.

Salió combativo el Alginet en el primer cuarto. El bloque valenciano no pareció ser un equipo de la parte baja de la clasificación. Aprovechó que el conjunto ibicenco estuvo espeso y dubitativo por momentos para manejar rentas de cuatro y hasta seis puntos en el marcador (11-17). Luka Dmitrovic hizo mucho daño y anotó con facilidad, ante un Sant Antoni que a pesar de todo mantuvo el empate tras los primeros diez minutos de juego (21-21). Siguió la igualdad en el segundo acto, aunque los pitiusos, con buenos minutos de Haro, en el último tramo del cuarto, se fueron al descanso con una corta pero cómoda ventaja (56-50). El tercer asalto comenzó con un triple para el Sant Antoni de Grimau para poner el 59-50. Sin embargo, los valencianos con un 0-4 se acercaron al 59-54. En ese continuo intercambio de golpes el periodo concluyó con tanteo de 74-71. El último cuarto fue de infarto y jugando ambos conjuntos al límite. En un último minuto de mucha tensión, el Alginet vendió cara su derrota con un Preston descomunal, pero el Sant Antoni, con Grimau aportando (con un 1+1) y Da Silva con un mate, tras asistencia de Grimau, acabó ganando por 96-92.