Alcaraz: «Ahora mismo no hay nadie que haga ni el amago de bajar los brazos»

Lucas Alcaraz no pudo celebrar con victoria su ingreso en el top 10 de entrenadores con más partidos en la historia de la Liga, con un total de 614 entre Primera y Segunda División. El preparador de la UD Ibiza lamentó que ayer sucedió «más de lo mismo» en referencia a las tres últimas y ajustadas derrotas. «En los primeros 30-35 minutos se masticaba el gol del empate, creo que el estadio y el propio rival estaban presagiando que íbamos a empatar», comentó en sala de prensa, donde opinó que fallaron «en no conseguir rematar lo que el equipo ha producido». «Estoy contento con los jugadores, llevamos tres partidos con los equipos de arriba y prácticamente a nuestro portero no le recuerdo ni una parada. El equipo ha apretado arriba, que en este campo no es fácil porque el Granada tiene muchos jugadores de calidad que en una acción individual te hacen mucho daño», explicó Alcaraz, quien añadió que «el equipo ha ido apretando cada vez más arriba y recuperando, jugando, generando». «Evidentemente nos falta claridad en los últimos metros, pero también precisión en la definición. Hemos hecho méritos para haber empatado el partido», argumentó.

Sobre su regreso al Nuevo Los Cármenes, reconoció que es «granadinista» pero ayer «los sentimientos estaban en segundo plano» por lo que se está jugando la UD Ibiza. «Tengo un grupo de trabajo que día a día se mata a trabajar, un club que está intentándolo todo y por tanto mi máximo respecto, dedicación y compromiso es ayudar en lo que pueda. Es una situación jodida, en otras situaciones no había tanta implicación, pero se ve que este es un equipo honrado y que en cuanto encuentre el acierto vamos a ir para arriba, ahora mismo no hay nadie que haga ni el amago de bajar los brazos», subrayó. Por último, admitió que si atienen a los puntos, 16 tras 24 jornadas, «evidentemente está muy difícil» la salvación. «Si vemos las sensaciones, la gente en la isla está con el equipo. La situación viene de largo que es muy precaria en la tabla pero el equipo tiene buenas sensaciones, lo está mereciendo y va a seguir», concluyó.