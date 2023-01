Granada - UD Ibiza: reinos más grandes han caído

La UD Ibiza persigue esta tarde sumar los primeros puntos del año en un feudo inexpugnable como es el Nuevo Los Cármenes de Granada (18,30 horas) para mantener la fe en la permanencia y hacer buenas sus últimas actuaciones en Liga. El colista de la categoría necesita comenzar a puntuar para tomar oxígeno y rentabilizar la mejoría experimentada en las últimas fechas frente a aspirantes al ascenso como el Eibar y la UD Las Palmas, ante los que mereció al menos el empate.

Esta tarde, la escuadra ibicenca visita a otro candidato a regresar a Primera División como el Granada, invicto en su estadio y primer verdugo de los celestes esta temporada. Un rival temible que como local acumula 22 goles a favor, más que los isleños en todo el curso, y que tan solo ha encajado dos tantos en el coliseo granadino. Aunque supone un desafío mayúsculo, reinos más grandes, incluso el nazarí de Granada, han caído. A eso se agarra un Ibiza que arranca la vigésimo cuarta jornada liguera a nueve puntos de la salvación.

Para Lucas Alcaraz será un encuentro especial por el hecho de volver a su localidad natal y a la que ha sido su casa durante muchos años, pero como admitió este jueves en sala de prensa, la visita a territorio nazarí implica además un reto colosal para tratar de «puntuar o ganar» y poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, contando la eliminación copera ante el Ceuta.

La escuadra celeste se ha quedado con la miel en los labios en las dos últimas jornadas, en las que dejó muy buenas sensaciones frente a los dos primeros clasificados. Con un sistema defensivo más riguroso y disciplinado, y un despliegue ofensivo vertical y ambicioso, el conjunto de Lucas Alcaraz se ha mostrado mucho más competitivo y solo la falta de fortuna y errores muy puntuales, sumados al polémico arbitraje sufrido ante Las Palmas, le privaron de estrenar el casillero en 2023.

Los refuerzos invernales también han agitado el rendimiento de la plantilla y mejorado el nivel competitivo. Sobre todo con la presencia en la línea defensiva de Joseda Menargues, Marcos Mauro y Fausto Grillo. Hoy, además, se espera el estreno del delantero checo Lukas Julis, aunque podría no partir como titular después de que Alcaraz reconociera en la previa que está falto aún de ritmo competitivo.

Pocas novedades en el once

La principal novedad en el once titular estará en el lateral izquierdo por la baja por sanción de Gonzalo Escobar. No se esperan muchos más cambios tras la notable actuación del equipo en la primera parte frente al conjunto grancanario, aunque Alcaraz podría reforzar la medular teniendo en cuenta el potencial ofensivo del Granada como local. No obstante, el técnico celeste tiene las bajas en medio campo de Isma Ruiz, a quien el Granada aplicó la denominada ‘cláusula del miedo’, y de Armando Shashoua por molestias físicas.

Por su parte, el Granada contará con la importante baja del albanés Myrto Uzuni, máximo goleador de LaLiga SmartBank con 12 tantos. El atacante albanés sufrió un problema físico a finales de la pasada semana, por lo que ya fue baja en el encuentro jugado por el Granada el pasado sábado en Valencia ante el Levante (3-1).

Tampoco entrenó este jueves con el grupo el centrocampista ofensivo Rubén Rochina, baja para lo que queda de campaña por una lesión de rodilla, mientras que se unió al trabajo grupal el medio Víctor Meseguer, que ha faltado a los últimos partidos por una lesión de tobillo de la que ya se ha recuperado.

Paco López, entrenador de los granadinistas, aseguró que la UD Ibiza es un equipo «complicado y peligroso» y dejó claro que los suyos tendrán que hacer «las cosas muy bien» para lograr la victoria.

El técnico recordó ayer en sala de prensa que el cuadro celeste «en los últimos partidos ha competido bien contra el primero y el segundo», ya que «en Eibar mereció más y contra Las Palmas se puso por delante y les perjudicó mucho una expulsión».