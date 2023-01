El piloto ibicenco Toni Vingut ha hecho historia después de finalizar en la sexta posición el Rally Dakar en la categoría de quads, su mejor posición histórica tras el noveno puesto logrado en 2021 y sus dos abandonos en anteriores ediciones. El piloto del Motoclub de Formentera i Eivissa ha conseguido finalizar la 14 etapas de la dura prueba por etapas en el desierto africano muy cerca del podio, una gesta al alcance de muy pocos pilotos a nivel nacional.

Para Toni Vingut el plan de hoy era claro, asegurar al máximo su posición en la general. Sin tomar riesgos ni cometer fallos, el portmanyí ha rodado disfrutando de esta última etapa del Dakar, sabiendo que, salvo algún imprevisto de última hora, lograría finalizar en la sexta posición de la general de quads.

Y así fue, el piloto ibicenco logró terminar la etapa en 5ª posición con un crono de 1h 48´ 32´´. Pero no sin sufrir algún susto, algo característico en esta competición extrema que no todos han podido finalizar. En una 14ª etapa con mucho barro, a Toni Vingut se le paró el quad, y no le arrancaba. Pero todo quedó en un susto cuando el quad volvió a funcionar y pudo finalizar la etapa.

Con más 65 horas de recorrido cronometrado y más de 8000 km a sus espaldas, Toni Vingut logra la 6ª posición en la clasificación general de esta edición del Rally Dakar 2023, siendo el único español en el top 10 en su categoría.

Tras abandonar tan pronto el año anterior debido a un duro accidente, este resultado es especialmente admirable para él. La dureza y exigencia del Rally Dakar lo hace una de las pruebas más duras del mundo, y alcanzar una posición tan alta en la clasificación general es un logro impresionante.

Toni Vingut ha demostrado su gran determinación y habilidad al completar el Dakar en las difíciles condiciones del desierto. Enfrentándose a dunas, terrenos rocosos y cañones, además de algún problema técnico en su quad.

Sin duda, esta ha sido la mejor posición que ha alcanzado el ibicenco en el Rally Dakar hasta la fecha, y su logro será recordado como uno de los momentos más destacados de la edición de 2023.

Toni Vingut entra en la historia de pilotos españoles de esta competición, con la mejor actuación española en la categoría después de Juan Manuel González Corominas, en el Dakar conocido como 'Pedregà', quien obtuvo la victoria en la edición de 2006. Lo que demuestra su gran evolución como piloto y su capacidad para superarse a sí mismo.

El de Sant Antoni se ha ganado con creces el respeto y admiración de los espectadores y de sus competidores por su gran desempeño en esta edición del Rally Dakar.