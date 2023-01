Dennis Nieblas y Joao Bravo, dos refuerzos con ganas de «aportar» cosas al CD Ibiza

El central Dennis Nieblas y el lateral zurdo Joao Bravo están listos para debutar con el CD Ibiza este mismo domingo si así lo decide ya el técnico rojiblanco Manu Calleja. Ambos futbolistas se presentaron este viernes oficialmente con la camiseta del club rojiblanco en las instalaciones de Can Misses-3 y se mostraron deseosos de comenzar a competir cuanto antes junto a su equipo, al que llegan con ganas de «aportar» cosas nuevas.

El experimentado central catalán, de 32 años, que ha competido en la antigua Segunda B, en Segunda División de Austria, en Primera División de Ecuador o en Primera División de Tailandia, de donde procede, explicó en su presentación que aceptó la oferta del CD Ibiza porque «después de tres años fuera» de España «ya tenía ganas de volver».

«Cuando surgió la oportunidad de firmar por el Ibiza me informé y lo que me transmitió Sergio Tortosa fue muy bueno. Tuve muy buenas sensaciones y me contagió con todo lo que me expresó y con lo que busca el club, que es algo que cuaja con mi personalidad y con lo que yo quiero también», detalló el veterano zaguero, que además señaló: «Conozco al entrenador y sé lo que quiere. Y aquí estoy para ayudarles, para ser uno más y para aportar la experiencia que he tenido tanto en España como fuera. Y sobre todo para poner al CD Ibiza donde se merece estar, que creo que no es ahí abajo».

Por su parte, el lateral brasileño Joao Bravo, que se incorpora al club rojiblanco con tan solo 22 años, pero tras haber jugado ya en Tercera y en la Segunda RFEF con el Avilés, equipo desde el que recala en las filas ibicencas, afirmó en su presentación que viene a la isla a aportar al equipo en defensa y en ataque.

«Vengo a aportar en lo que pueda, a crecer y a vivir una nueva experiencia», manifestó el jugador carioca, antes de destacar: «Jugando de lateral tengo mucha profundidad y puedo aportarle al equipo en ataque y en defensa. Jugando de extremo puedo aportar llegada, asistencias y meter gol».