El año de Javi Vergara como referente del deporte adaptado en las Pitiusas

El paratriatleta ibicenco Javier Vergara puso a finales de diciembre el broche a un intenso y muy satisfactorio 2022, con la última de las actividades y conferencias que ha llevado a cabo en cuatro centros educativos de la isla, CEIP Can Misses, CEIP Can Raspall, IES Xarc e IES Quartó des Rei, a lo largo de ocho jornadas en las que participaron más de medio millar de alumnos de primaria y secundaria.

En las charlas, el deportista de Sant Josep, de 36 años, compartió con los jóvenes los ocho años que lleva conviviendo con una discapacidad después de sufrir un grave accidente de tráfico por el que perdió parte de la pierna derecha. «Hemos hablado de muchos de los valores que me han marcado estos años, como la perseverancia, la constancia, la humildad, la empatía, la actitud o el amor», explica Vergara a Diario de Ibiza, consciente de la importancia que tiene transmitir este tipo de mensajes en edades tempranas, como parte del aprendizaje social de los menores.

El triatleta, que hoy regresa a Quartó des Rei para compartir nuevos relatos con los adolescentes, muestra en sus coloquios vídeos e imágenes con la evolución que ha experimentado a lo largo de estos años y su fe inquebrantable por salir adelante en compañía de sus seres queridos y del deporte. En este punto, agradece a Vicent Costa el apoyo y la coordinación para llevar a cabo estas visitas junto a los profesores de educación física.

«Los chicos y chicas han puesto mucha atención, se nota que es un tema que les interesa y tienen mucha curiosidad», relata el deportista adscrito al AD Ibiza Half Triathlon y galardonado por el Consell de Ibiza tras alzarse, en 2022, con la medalla de oro en el Campeonato de Europa de Paraquatlón, de bronce en el Campeonato de España de Paratriatlón Sprint y de plata en el Campeonato de España de Paraquatlón, todas ellas en categoría PST2.

Vergara también muestra a los alumnos ibicencos las prótesis que usa y explica su utilidad tanto para hacer deporte como en su rutina diaria. Con los más pequeños, de segundo y tercero de Primera, realiza actividades en el patio de los colegios porque considera que «les va mejor una pequeña introducción de lo que son las prótesis y en lugar de una conferencia con imágenes, hacer algo más práctico que puedan absorber mejor».

Luego hay un turno de preguntas, donde muchos de los menores le plantean «dudas» y todo tipo de cuestiones relacionadas con la superación del grave percance que le ha marcado su vida.

Un camino largo y difícil

Con los alumnos de Secundaria, el objetivo es que «normalicen» los diferentes tipos de discapacidad, «que no lo vean como algo raro o extraño». «Preguntan mucho, ha ido muy bien porque a través de los valores que transmitimos se nota que los integran, que tienen empatía», confiesa Vergara, que está encantado de participar en unas actividades de inclusión que se prolongarán también este año con conferencias fijadas ya para este y el próximo mes de febrero.

«Me he sentido muy orgulloso de poder aportar mi granito de arena a los más pequeños y que al final mi historia haya servido para que puedan aprender de lo que puede vivir un chico que a los 28 años tiene que empezar de cero de la noche a la mañana por un accidente. Es un camino largo el que he tenido que vivir en ocho años que no han sido fáciles», subraya el deportista josepí, quien recuerda que junto a Vicent Costa comenzó «dando charlas para 20 chavales» y ahora tiene la oportunidad de relatar su experiencia «a más de 200» en diferentes institutos de la isla.

Retos para 2023

Tras agradecer el patrocinio que le brindan la Fundación Vilás y el Ayuntamiento de Sant Josep, junto al Ibiza Half Triathlon, Javi Vergara confiesa que sus principales retos para este 2023 son «los campeonatos nacionales e internacionales», entre ellos los Mundiales Multideporte que se celebrarán en la isla en primavera; «una travesía solidaria de 12 kilómetros» por el aniversario de su accidente; «y seguir dando visibilidad al deporte adaptado a través de las conferencias». Desafíos que, en lo deportivo, pasan también por clasificarse «para copas internacionales y así poder empezar a puntuar a partir de 2024 para las Paralimpiadas de 2028».