Jordi Grimau, capitán y emblema del Class Bàsquet Sant Antoni, ya tiene su punto de mira puesto en el derbi balear que enfrentará a su conjunto con el Hestia Menorca. El encuentro, que se jugará a las 20 horas este miércoles en Sa Pedrera, será el mejor de la decimoquinta jornada del grupo Este de la LEB Plata, puesto que los ibicencos llegan segundos y los menorquines líderes. “Ante el Menorca es uno de esos partidos en los que hay poco que perder”, asegura el jugador catalán, que vive una segunda juventud con los de Portmany.

Considera que el Hestia Menorca “es un equipo muy distinto” al que se enfrentaron en la primera vuelta. “Tanto por el momento en el que nos encontramos ambos conjuntos, como por el cambio en las plantillas. Especialmente ellos, con la ausencia de Kravtsov y la presencia de Edwin Jackson les cambia mucho la forma de jugar. Antes jugaban para uno y ahora lo hacen para otro. Están ganando y son un equipo ganador. Estuvimos cerca en el primer partido. Vamos a ver ahora, en qué nivel competitivo estamos y si nos podemos acercar a ellos. Son el líder, hay poco que perder. Es un equipo con mucha trayectoria, con mucho peso en la Liga y buenos jugadores”, comenta Grimau, que lo que quiere es “intentar hacer disfrutar” a los aficionados. “Es uno de esos partidos más para disfrutar que para sufrir”, añade.

Espera que la gente acuda al choque, a pesar de ser entre semana y a una hora complicada, algo que “es una lástima”. “Un derbi así, en fin de semana, seguramente podría haber hecho acumular a mucha gente en Sa Pedrera. Vamos a luchar para que sea la mejor entrada posible. Creo que es bonito hacer un pequeño esfuerzo para ver un partido de este nivel. Pocos hemos vivido en la isla en los últimos diez o quince años. Así que quiero hacer un llamamiento a la gente para que haga un pequeño esfuerzo. Creo que será un bonito espectáculo”, apunta.

La victoria del pasado sábado en la pisa del Benicarló, con actuación estelar de Grimau, ha dado un punto más de confianza al bloque de Portmany, pero sobre todo “da crédito al trabajo realizado hasta ahora, a la capacidad competitiva del equipo y al buen nivel de relaciones del grupo”. Además, permite a los sanantonienses “estar en los puestos de arriba, por ahora” y mirar de tú a tú al primer clasificado de la conferencia, que llega con dos victorias más en su haber (doce los menorquines por diez los ibicencos).

El catalán tiró de galones ante el Benicarló para, con siete puntos consecutivos en el último minuto, catapultar a los suyos al triunfo. Eso cuando este año cumplirá cuatro décadas de vida, pero tiene calidad suficiente como para ganar él solo partidos. Sin embargo, habla con modestia. “Pues la verdad es que no le doy valor a ser veterano o no. Conozco las limitaciones que implican mi edad, también algunos pocos beneficios. Seguramente en estos tiros de finales de partidos, aparte de un componente de fortuna, influyen también los años de experiencia, los muchos tiros ya acumulados... No son situaciones especialmente buscadas para mí. De forma espontánea han llegado en final de partido a mis manos y hemos tenido la fortuna de que acaben bien. Seguro que las habrá que no entren, como otras muchas en mi carrera”, sentencia.

Ese triunfo en Benicarló fue el inicio de una prometedora segunda vuelta en la que los pitiusos quieren, primero, sellar la permanencia; y, después, meterse en el ‘play-off’ de ascenso. “Aspiramos a seguir en la misma línea de competir en todos los partidos, aunque sin un objetivo final a largo plazo, pero intentando mantener esa dinámica de poder ir a todos los partidos con la sensación de que podemos ganarlos. Creo que sólo en el primer duelo contra Benicarló, todavía en un proceso muy inicial, y en los últimos minutos contra el Cornellà, el equipo no compitió. En todos los demás encuentros, ese nivel competitivo nos está haciendo un buen grupo. Ojalá eso nos dé opción de entrar en el ‘play-off’ de forma más competitiva que el año pasado”, explica.

“Hasta el momento, en los dos años de proyecto hemos conseguido hacer plantillas competitivas. El objetivo final es entrar preparados y felices al ‘play-off’. No sé si podrá ser primeros, segundos u octavos, pero ese es el objetivo final. Este año nos centramos mucho en este presente y ya veremos en abril dónde nos sitúan la competición y nuestras capacidades. Lo que sí queremos es soñar por encima de los resultados. Ver resultados como la remontada del otro día, o Sa Pedrera lleno, son pequeñas victorias que afianzan el proyecto y que nos van a ayudar a seguir adelante y a seguir soñando”, declara Grimau. Ahora el próximo objetivo es el Hestia Menorca, el líder, al que el Class Bàsquet Sant Antoni quiere meter presión.