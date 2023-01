Dulce resaca copera antes de la primera ‘final’ contra el Alzira

EL CD IBIZA VUELVE A LA LIGA CON MUCHAS URGENCIAS. El CD Ibiza afrontó ayer una dulce resaca a pesar de la eliminación en la Copa del Rey a manos del vigente campeón, el Real Betis (1-4), en un encuentro histórico disputado en Can Misses-3 al que asistieron unas 1.500 personas. Una eliminatoria que, por desgracia, también dejará en el recuerdo la bochornosa polémica por la falta de acuerdo con la UD Ibiza para jugar en el estadio de Can Misses. Una vez digerido el trago de la Copa, el CD Ibiza se centra ya en su primera ‘final’ liguera frente al Alzira para eludir el descenso en el grupo 3 de Segunda RFEF (Can Misses-3, mañana, 12 horas). Los valencianos, decimoterceros, tienen tres puntos más que los rojillos.