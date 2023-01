Manu Calleja, entrenador del CD Ibiza: «Creo que hay que felicitar a los chicos por lo que han hecho»

Manu Calleja, entrenador del CD Ibiza, compareció este jueves ante los medios de comunicación tras el partido copero contra el Real Betis con gesto satisfecho y se mostró contento con la actuación de su equipo, a pesar de caer derrotados frente al vigente campeón del torneo por un resultado de 1-4.

El técnico del CD Ibiza, tras su adiós a la Copa del Rey, aseguró que de esta experiencia en el torneo se quedaba para siempre en el recuerdo con el trabajo de toda la gente que le rodea.

«Me quedo con una cosa que es fundamental, que es el trabajo de toda la gente que me rodea. Con el trabajo del cuerpo técnico y cómo se han desvivido desde nuestra llegada aquí. Me quedo con el trabajo de los utilleros, que son unos ‘cracks’ y unos fenómenos. Me quedo con el trabajo de la gente de administración, que estaban volviéndose locos. Me quedo con el trabajo de la gente que ha conseguido las gradas, con el presidente y la gente de la dirección deportiva. Y me tengo que quedar con la capacidad de trabajo en condiciones difíciles y la unidad que también han mostrado para que el equipo pueda competir hoy -por ayer- y dar una buena imagen. Con eso es con lo que me tengo que quedar», detalló Manu Calleja, al hacer balance de la histórica jornada copera vivida este jueves frente al Real Betis en Can Misses-3.

En cuanto a las sensaciones durante el partido, el entrenador cántabro del conjunto ibicenco señaló que, tras irse al descanso con ventaja de 1-0 en el marcador, vio a los futbolistas del Betis que estaban calentando y solo pensó en el potencial que tiene el conjunto verdiblanco.

«Vi a Luis Enrique, a Fekir, al Panda, y vi todo el potencial que tenían ahí. Y me dije que el gol tenía que haber entrado en el minuto 88 porque como estos se cabreen y aprieten nos queda mucho que sufrir», reconoció Manu Calleja, que también manifestó: «Sí que es cierto que estaba contento, pero estaba convencido de que podíamos haber dado más, que con el 1-0 hemos tenido dos situaciones de contra que han llegado a la frontal para disparo y que, igual, habrían sido determinantes. Pero ahora estoy muy contento. Yo creo que hay que felicitar a los chicos y a todo el mundo por lo que ha hecho».

Finalmente, Manu Calleja restó importancia a las posibles dudas de si había existido «fuera de juego o no» en al menos dos de los tantos marcados por el Betis, al tiempo que afirmó que «es una tontería» y que «simplemente son decisiones que se han producido y ya está. Aunque ese desajuste defensivo nos ha penalizado para el resto de la segunda parte».