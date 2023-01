El CD Ibiza le dice adiós a la Copa del Rey con orgullo frente al Betis

El CD Ibiza se despidió anoche de la Copa del Rey a lo grande, con orgullo y con la cabeza bien alta pese a la derrota por 1-4 sufrida en su eliminatoria de dieciseisavos de final frente al Real Betis, el vigente campeón del torneo, ante el que los ibicencos dejaron este jueves una muy buena imagen en Can Misses-3, en un emocionante y disputado duelo en el que los jugadores de Manu Calleja plantaron cara sin complejos al potente conjunto bético entrenado por Manuel Pellegrini.

Con la mayoría de las gradas de Can Misses-3 inundadas por una marea de aficionados luciendo los colores verdiblancos del conjunto andaluzm arrancó el histórico partido copero entre el CD Ibiza y el Betis, después de guardarse previamente un minuto de silencio en memoria del fallecido Pelé. Y fue ése el único momento de tregua entre rojiblancos y verdiblancos, pues a raíz del pitido inicial ya no hubo instante alguno para la relajación.

Comenzó el CD Ibiza el choque con ganas y con ambición, jugándole al Betis de tú a tú y presionándole en la zona ancha del terreno de juego para incomodar a los de Manuel Pellegrini.

Fue el equipo sevillano el primero en abrir las hostilidades. En el minuto 2, Rodri avisó con intención en la primera llegada bética, pero su lanzamiento desde el vértice del área se le fue fuera por poco.

El rojiblanco Edu Adell contestó esa acción poco después para el CD Ibiza, con un chut lejano que se le fue desviado, tras una buena presión del equipo local para recuperar la pelota.

Su compañero Juan Antonio Sánchez, en el minuto 8, tuvo la siguiente ocasión para los ibicencos, aunque su cabeceo se marchó alto en un saque de banda en largo.

Sergio Canales, en el minuto 12, probó al meta local Contreras con un tiro colocado, que obligó al portero a aplicarse para despejar a córner el lanzamiento.

Un minuto después, Rodri rozó el gol, tras un buen contragolpe del Betis, que finalizó con un ajustado toque buscando el poste y que se le fue al lateral de la red.

Así, tras unos compases de mucha brega y disputa en la zona media, Rodri volvió meter miedo en el área local, con una acción de calidad que protagonizó en el minuto 21 y que no encontró rematador a un centro que se paseó por delante de la portería del CD Ibiza. No obstante, el que sí golpeó con éxito casi de inmediato fue el equipo de Manu Calleja, en una jugada rápida en el minuto 25 que Pepe Bernal se encargó de transformar, al aprovechar oportunamente un rechace suelto en el área visitante para marcar el 1-0 y llevar una explosión de alegría a las gradas de Can Misses-3 entre la hinchada ibicenca.

El conjunto hispalense, con desventaja en el marcador, trató de meterle más mordiente a su juego en busca de la igualada. Fruto de ese arreón, en el minuto 34, Canales intentó sorprender de nuevo desde lejos, pero su golpeo se fue por la línea de fondo.

Aguantó el CD Ibiza el tipo ante un Betis que presionó y que buscó el empate antes del descanso, como en un testarazo de Pezella en una acción a balón parado, cuyo remate se fue alto.

El equipo ibicenco salvó los muebles poco antes de llegar al intermedio, gracias a una certera mano por abajo de Contreras a tiro de Rodri, con la que evitó que subiera el 1-1.

El Betis reacciona con goles

Tras el paso por vestuario, Pellegrini movió el banquillo de inicio dando entrada a William Carvalho, por Víctor Ruiz, con idea de generar más juego ofensivo. Y el plan le salió bien, ya que muy poco tardó el Betis en empatar, pues en el minuto 53, su compañero Willian José cabeceó a gol un centro desde la derecha para establecer el 1-1.

El CD Ibiza acusó ese rápido tanto y le perdió la cara al partido lo justo como para encajar, tan solo tres minutos después, el 1-2, tras una llegada de los sevillanos que Edgar envió a la red, después de hacerse con un rechace en el área, en una acción que fue protestada como fuera de juego.

Con ganas de desquitarse, en el 60, Juan Antonio Sánchez tuvo el empate para el CD Ibiza en sus botas, pero chutó fuera cuando estaba en el interior del área en una buena posición para marcar.

No se vino abajo el CD Ibiza con el paso de los minutos y siguió buscando la igualada con ahínco. Manu Calleja dio entrada a Marcos García y los locales generaron peligro poco después, al filo del minuto 70, merced a un tiro del propio jugador ibicenco, con el que puso en apuros al meta bético Claudio Bravo.

Los andaluces, contemporizando el juego en función de su ventaja en el marcador, se fueron haciendo con la pelota cada vez más, sin perder de vista cualquier acción de los locales. Y en el minuto 80, Willian José, tras recibir un gran pase al espacio, quebró a su par con un eléctrico recorte y fusiló con un potente chutazo el 1-3 para los hispalenses.

Juan Antonio, en el 83, volvió a disponer de una buena oportunidad para recortar distancias, pero su chut, mordido y defectuoso, acabó en nada.

Contreras, por dos veces, repelió sendas llegadas con mucho peligro del Betis, casi en acto seguido, despejando con reflejos ambos remates a bocajarro.

Ya en el minuto 88, tras una incursión de Marquitos por la derecha en la que se metió hasta la cocina, Julen López probó suerte con un disparo desde la frontal a la desesperada, que se perdió fuera a escasos centímetros del larguero de la portería verdiblanca.

Y con el tiempo ya cumplido, un contraataque de libro del Betis fue aprovechado por Fekir, incorporado poco antes, para sentenciar el resultado con el 1-4 definitivo.