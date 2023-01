Enfado general por las pocas entradas a la venta

Jornada intensa la de este martes en relación al conflicto abierto entre el CD Ibiza, la UD Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza a cuenta de la negativa de los rojiblancos a aceptar el convenio de uso del estadio de Can Misses para el partido de este jueves de la Copa del Rey contra el Real Betis. Tras un fin de año con fuego cruzado de declaraciones, acusaciones veladas, réplicas y contrarréplicas tras la infructuosa negociación del pasado día 29 de diciembre, este inicio de 2023 ha comenzado con Antonio Palma, presidente del CD Ibiza, saliendo ante los medios de comunicación para «defender el honor» de su club frente a la UD Ibiza y el Ayuntamiento y para explicar con detalle algunos de los aspectos del comunicado que publicaron ayer los rojiblancos por la mañana con su versión de lo ocurrido en estos últimos días.

Antonio Palma denunció la existencia de mala intención por parte de la UD Ibiza en la negociación y falta de tacto del Ayuntamiento, antes de asegurar que «ni Elena López ni el alcalde Rafa Ruiz» le han llamado «nunca» para preguntar «qué es lo que queríamos y el porqué de esta situación». El presidente del CD Ibiza afeó también al Consistorio ibicenco el hecho de que ni siquiera les felicitaran cuando se clasificaron frente al Eibar y que no haya tenido valor para «coger las riendas» y «organizar él mismo este acontecimiento importante para la ciudad, para la isla y para Balears», en referencia a la eliminatoria copera ante el Betis.

«Si el Ayuntamiento hubiese querido dar esta alegría a la ciudad, tenía que haber cogido las riendas. Y enseguida. No dejarnos a nosotros negociar el día 29, seis días después, con un plazo de horas, directamente con un club que es competidor nuestro. Lo que puedo asegurar es que el Ayuntamiento no ha hecho lo que, a mi entender, tenía que hacer para que esto fuera posible. No me han llamado ni el señor Rafa Ruiz, ni Elena López para preguntarme qué había que hacer. Incluso cuando les he pedido ayuda han dicho que no podían hacer nada y que no podían meterse en la negociación cuando el convenio dice que el Ayuntamiento puede ejercer el derecho de ocuparse él mismo de gestionar el campo para un acontecimiento importante para la ciudad de Ibiza», se lamentó Antonio Palma.

Condiciones inaceptables

Además, el máximo rector del CD Ibiza se despachó a gusto al desvelar lo que considera un abuso por parte de la UD Ibiza en muchas de las condiciones que exigía que firmaran en el convenio, en relación a un coste con una cantidad «como cuatro veces superior» y reunirlo «en tan solo unas horas», además del elevado importe que les pedían los celestes por el uso de las gradas supletorias o en las discordancias existentes en asuntos como el bar o la publicidad, entre otros temas.

Así las cosas, a falta de poco menos de un día para la disputa del encuentro copero contra el Real Betis, el CD Ibiza aún no sabe con qué aforo exacto puede contar, pues está esperando autorizaciones para poder traer e instalar algunas gradas supletorias que aumenten la capacidad de Can Misses-3, ni tampoco cuál es el número de localidades de pago que se podrán poner a disposición del público interesado en presenciar esta histórica eliminatoria.

Un enfrentamiento buscado

Frente a lo expresado por el presidente del CD Ibiza, desde el Ayuntamiento de Vila han respondido diciendo que la «voluntad» del Consistorio «siempre ha sido que el partido de Copa del Rey se jugara en el Estadio de Can Misses», por lo que «el mismo día del sorteo se activó todo para poner al estadio al alcance para el partido».

«La reunión del día 29 entre el CD Ibiza y la UD Ibiza con presencia de un representante del Patronato de Deportes transcurre con normalidad y con un principio de acuerdo. Al salir de la reunión el propio presidente del propio CD Ibiza es quien comunica que habrá partido en el Estadio de Can Misses y se ha llegado a un acuerdo», apuntan desde el Ayuntamiento de Ibiza, desde donde se asegura que se conoció «a través de los medios la decisión unilateral de romper el acuerdo de la reunión sin conocer los motivos».

«Desde entonces no hay ninguna comunicación al Ayuntamiento que había estado presente en la reunión hasta comunicar la su negativa a jugar en el Estadio de Can Misses el día 30 por la tarde», indican desde el Ayuntamiento, que «lamenta» la decisión del CD Ibiza «de no jugar en el Estadio de Can Misses y no comunicar antes de la renuncia sus necesidades».

«Es una decisión que lamentamos por los aficionados, pero en ningún caso se tolerarán las mentiras y acusaciones que lleva sufriendo la institución desde hace más de un año por parte del club», subrayaron desde la administración local, no sin antes recalcar: «El Ayuntamiento de Ibiza considera que esta decisión unilateral del CD Ibiza no se basa en criterios deportivos sino en el constante enfrentamiento buscado por el club contra el Consistorio».

Desde la UD Ibiza, consultada por en la tarde de ayer por este rotativo, descartaron realizar ningún tipo de declaraciones al respecto de lo dicho por el CD Ibiza.

La falta de entradas para ver el Real Betis ha provocado un gran enfado entre muchos aficionados que se ven sin poder adquirirlas. Ayer, un buen número de personas hizo cola desde primeras horas de la mañana en Can Misses-3 sin poder acceder a las entradas.

«Yo lo siento mucho. Hemos tenido que insistir en que los niños de la base entran gratuitamente. Y hasta que no se hayan pronunciado no podemos poner a la venta más entradas», señaló Antonio Palma, presidente del CD Ibiza.