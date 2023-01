Antonio Palma, presidente del CD Ibiza: "El Ayuntamiento no ha hecho lo que tenía que hacer para que fuera posible jugar en Can Misses"

Antonio Palma, presidente del CD Ibiza, ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación para defender el honor del club rojiblanco de las acusaciones vertidas hacia la entidad por la UD Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza y para explicar también en detalle algunos de los aspectos que se tratan en el comunicado que han publicado hoy con su versión de lo que ha ocurrido en estos últimos días, tras su decisión de no aceptar del convenio de uso del estadio de Can Misses propuesto por el club celeste para poder jugar este jueves 5 de enero el partido de Copa del Rey contra el Real Betis.

Antonio Palma ha denunciado la existencia de mala intención por parte de la UD Ibiza en la negociación y la falta de tacto del Ayuntamiento, antes de asegurar que "ni Elena López ni el alcalde Rafa Ruiz" le han llamado "nunca" para preguntar "qué es lo que queríamos y el porqué de esta situación".

El presidente del CD Ibiza ha afeado al Consistorio ibicenco el hecho de ni siquiera haberles "felicitado" cuando se clasificaron frente al Eibar y de no tener valor para "coger las riendas" y "organizar él mismo este acontecimiento importante para la ciudad, para la isla y para Balears".

"Ellos tienen la posibilidad, según el convenio, de coger las riendas, pero, no. ¿Qué es lo que han hecho? Decirnos que no ven inconveniente y que nos apañemos con la UD Ibiza. No han cogido las riendas ni han querido saber en qué condiciones se podría jugar este partido, que es sumamente importante para la isla", ha indicado el máximo representante del CD Ibiza, al tiempo que ha recalcado: "Enviamos un correo al presidente de la UD Ibiza pidiendo audiencia y nos dijo que no podían que estaban de vacaciones y que nos verían el jueves 29, seis días después de que nosotros lo pedimos. Preocupado les envié unos mensajes diciendo que si lo podían agilizar. Y su respuesta fue que había tiempo de sobra. Pues no. Porque cuando recibimos el contrato el jueves a las 14.30 horas, teníamos una hora y media, según el contrato que nos imponían, para reunir una cantidad que el club no tenía en la tesorería en ese momento y pedir a la junta directiva que aprobara eso".

Además, Antonio Palma explicó que el CD Ibiza "no pertenece a una persona y no es una sociedad de capital", y que tenía al mismo tiempo que reunir y hablar con unos seguros para pedir "una garantía de varios millones de euros de responsabilidad civil".

"El plazo era de cinco días hábiles antes del partido. Y quisimos rebajarlo a dos, pero se negaron. Eso quiere decir que el jueves 29 a las 16.00 horas tenía que esta todo pagado, depositado y con el seguro, además de que ponían que no podíamos visitar las instalaciones y que si había después algunos daños nos retenían de la garantía ese dinero sin que nosotros lo pudiéramos controlar. Esta situación hace que, materialmente, y a nivel de confianza, nos fuera imposible", indicó Palma, no sin preguntarse: "¿Las garantías por qué las tenemos que poner nosotros? ¿Por qué tenemos que poner el dinero y pedir millones de garantía de una responsabilidad civil cuando pagamos para organizarlo? Si ellos se ocupan de la seguridad y de todo, son ellos los que nos tendrían que garantizar que nos van a dar el resultado de lo que hacemos".

En cuanto al bar, Palma aseveró que era imposible también porque "toda la recaudación" del bar "iba para la sociedad que lo administra" y que a la UD Ibiza "le pagaría algo".

"Eso quiere decir que la UD Ibiza y esa entidad se iban a repartir el dinero de las personas que fueran a ver el partido. Por todo eso, era materialmente imposible en el tiempo y a nivel de la negociación reunir todas las condiciones, más la falta de confianza que nos daba el que no se pusiera en el contrato que nos garantizaban que los importes eran exactos hacían que no se pudiera firmar", subrayó el recto del club rojiblanco, que explicó que al salir de la reunión pensaron que "todo estaba bien", pero luego, cuando recibieron después el contrato "las cláusulas del contrato no correspondían a las de la conversación".

"Por eso tuvimos que renegociar este contrato. Y cuando nos enviaron el último, a las 19.30 horas, habían quitado una frase que para nosotros era importante y el plazo de los cinco días ya había pasado".

Conflicto con las gradas de Can Misses

En cuanto al precio por el uso de las gradas supletorias, el máximo rector del CD Ibiza ha denunciado que les exigieron un importe de dinero "muy importante" y que "si ellos pagan cada vez que utilizan esas gradas en cada partido se llega a casi un millón de euros de alquiler por año".

"Si de verdad cuesta el alquiler de un campo tanto, ¿por qué el Ayuntamiento se lo deja a la UD Ibiza gratuitamente? Dicen que nosotros lo queremos todo gratis, pero el único que no ha pagado un solo euro a los ciudadanos de Eivissa es la UD Ibiza, que la que ocupa ese campo. El ciudadano no ha recibido ningún euro. Todas la inversiones las ha puesto para su propio beneficio y para él. No ha pagado un alquiler. Y se quitan todas las posibilidades que tiene una ciudad para hacer eventos públicos en el único recinto que tiene la ciudad, que está en manos de una persona que quiere hacer dinero. Y esto, yo creo que hay comprenderlo. ¿Pero cuánto ha pagado él-por Amadeo Salvo- al Ayuntamiento por un alquiler. Nada. Todo lo que ha pagado está ahí para su propio uso y beneficio. El único que está ganando dinero ahí es él. Y sabéis lo que recibe de LaLiga todos los años y cuánto cobra. Rafa Ruiz tiene la suerte de tener su palco y de no pagan billete, pero los demás ciudadanos tienen que pagar para ir a ver partido", redundó el dirigente de los rojiblancos.

"No estamos hablando de política, como dice Elena López, sino de matemáticas. Si yo multiplico lo que quieren que nosotros paguemos por las gradas por los 21 partidos que ellos hacen quiere decir que es casi un millón", apuntó Antonio Palma, que argumentó que el precio total del campo que ellos entendían como un importe justo sería "de entre 35.000 y 50.000 euros", y no una suma "como cuatro veces superior" que tenían que reunir "en tan solo unas horas", al margen de que tampoco les iban a dejar poner sus propias vallas publicitarias y les obligaban a que se vieran las de la UD Ibiza.

"Si el Ayuntamiento hubiese querido dar esta alegría a la ciudad tenían que haber cogido ellos riendas. Y enseguida. No dejarnos a nosotros negociar el día 29, seis días después, con un plazo de horas, directamente con un club que es competidor nuestro. Lo que puedo asegurar es que el Ayuntamiento no ha hecho lo que, a mi entender, tenía que hacer para que esto fuera posible. No me han llamado ni el señor Rafa Ruiz ni Elena López para preguntarme qué había que hacer. Incluso cuando les he pedido ayuda han dicho que no podían hacer nada y que no podían meterse en la negociación cuando el convenio dice que el Ayuntamiento puede ejercer el derecho de ocuparse el mismo de gestionar el campo para un acontecimiento importante para la ciudad de Eivissa", se lamentó Antonio Palma, que no quiso dejar pasa la ocasión para pedir disculpas a todos esos aficionados que han estado haciendo cola desde primeras horas de esta mañana en Can Misses-3 y que se van a queda sin entradas para ver al Real Betis en la isla: "Yo lo siento mucho. Hemos tenido que insistir en que los niños de la base entran gratuitamente. Y hasta que no se hayan pronunciado si van a venir no podemos poner a la venta esas entradas. Para nosotros es algo que es importante porque somos un club social y mantenemos lo que decimos. Estamos aquí para favorecer el desarrollo, la formación y la educación de los niños en el fútbol, y no para ganar millones. Ponemos dinero en el club, no venimos aquí para ganar dinero, sino que venimos al club con un objeto social para la ciudad de Eivissa y porque nos gusta el deporte".

Así las cosas, a estas horas, a falta de menos de dos días para la disputa del encuentro copero contra el Real Betis, el CD Ibiza aún no sabe con qué aforo exacto podrá contar, ya que todavía está esperando autorizaciones para poder traer e instalar algunas gradas supletorias que aumente la capacidad de Can Misses-3, ni tampoco cuál es el número de localidades totales que se podrán poner a disposición del público interesado en presenciar esa histórica eliminatoria.