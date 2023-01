60 euros. Es lo que cuesta la entrada para asistir al partido de Copa del Rey entre el CD Ibiza y el Betis, vigente campeón. Pese al elevado precio, las entradas han volado poco después de que el club las haya puesto este lunes a la venta, por lo que el club ha salido al paso para tranquilizar a los aficionados y ha avisado en sus redes sociales de que irá poniendo más localidades en venta en los próximos días.

Eso sí, este precio incluye un 2x1: el partido copero en Can Misses 3 y el partido de liga de los rojillos frente a la UD Alzira.

Para los abonados, la entrada costará la mitad, 30 euros y para niños y jubilados se rebaja a 20 euros.

El club que preside Antonio Palma ha anunciado este lunes en sus redes sociales que ya podían comprarse online las entradas para el encuentro de este jueves, 5 de enero, en Ibiza y se han agotado al poco rato.

Finalmente, el partido se jugará en Can Misses 3 y no en el Palladium Can Misses después de que el CD Ibiza, que en principio llegó a un acuerdo con la UD Ibiza rechazara horas más tarde las condiciones económicas propuestas para jugar en el estadio.