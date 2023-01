Mauro García-Vallés: «Había competencia y no esperaba ganar»

Mauro García-Vallés y Susana Sevillano saborearon los últimos coletazos del año 2022 con la alegría de proclamarse como vencedores absolutos de la popular Pujada a la Catedral 2022, cita deportiva con la que el mundo del atletismo de Ibiza despidió el año deportivo y que contó en su 40ª edición con cerca de 700 corredores inscritos y 546 ‘finishers’, además de disfrutar de un gran ambiente a lo largo de su recorrido y en la zona de meta, donde se congregó un numeroso público para contemplar la llegada de los corredores.

Mauro García-Vallés, atleta del CA Pitiús, se hizo con la victoria en la categoría masculina en su primera participación en la carrera, después de completar los 2.330 metros de la prueba en un tiempo oficial de 7:56 minutos.

El joven atleta del CA Pitiús explicó tras debutar y coronarse en la Pujada a la Catedral 2023 que fue una prueba bastante «dura», especialmente en los repechos de los metros finales, aunque disfrutó mucho de ella.

«Es la primera vez que la hago. Y, gracias a Dios, ha sido con una victoria. Me contaron que había que salir a un ritmo bueno y que, a partir de ses Taules, fuera ya mucho más rápido. Y para ser la primera vez creo que ha sido una carrera muy guay, aunque algo dura por las curvas en la subida y por el tipo de suelo, ya que el empedrado resbalaba mucho», indicó Mauro García-Vallés, al tiempo que señaló: «Estoy muy contento porque creo que, para ser la primera vez, he hecho un tiempo muy bueno. No me esperaba para nada ganar porque había mucha competencia con los compañeros y pensaba que Marck Roper me iba a pasar en los últimos metros. Creo que ese pique con él ha sido lo que me ha hecho apretar en la subida un poco más».

En el podio masculino se comprobó un absoluto dominio del CA Pitiús en la competición, al hacerse con un pleno, tras acabar segundo y tercero sus compañeros de club Mark Mark Roper y Rubén Torres, respectivamente, con tiempos de 8:05 y 8:12 minutos.

Susana Sevillano impone su ley

En la categoría femenina el triunfo se lo adjudicó Susana Sevillano, del Club Trideporte-Trail Ibiza, con un registro de 9:41 minutos, mientras que la segunda plaza fue para María Cabello, del CA Pitiús, con 10:05 minutos, seguida en tercer lugar por la atleta independiente Noelia Pérez, con un crono de 10:08 minutos.

«Estoy muy contenta. Es la primera vez que gano y mi segundo podio en una carrera que tampoco la he hecho muchas veces», detalló Susana sevillano, que también manifestó: «A falta de algunas de las grandes atletas tengo que decir que las jóvenes viene apretando muy fuerte. María Cabello, por ejemplo, es muy joven y tiene un futuro espectacular. Aprieta mucho y en terreno llano esta niña es una pasada porque corre mucho. He tenido que controlarla todo el rato y confiar un poco en mis fuerzas en las subidas, pero me ha hecho sufrir un poco. Resumiendo el 2022 puedo decir que estoy contenta en la mayoría de los aspectos».

La Pujada a la Catedral 2022, como es tradición, disfrutó de un gran ambiente festivo para despedir el año y de un colorido pelotón de corredores, entre los que no faltaron los que se animaron a realizar la prueba con una buena dosis de humor y luciendo disfraces de lo más variopintos y originales.