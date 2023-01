El CD Ibiza vuelve a la acción tras el chasco de Can Misses con la mente en el Real Betis

Después de cerrar el club el año 2022 con un nuevo choque de intereses con la UD Ibiza y con el sinsabor del chasco que ha supuesto para el CD Ibiza no jugar en Can Misses el histórico duelo de la Copa del Rey frente al Real Betis del próximo día 5 de enero, la plantilla rojiblanca arranca el nuevo año 2023 con ilusión y con muchas ganas de disfrutar en Can Misses-3 de tan señalada fecha con un buen partido ante el conjunto hispalense.

Atrás queda, momentáneamente, la vorágine de idas y venidas de los últimos días del año, de acusaciones veladas entre los implicados, de réplicas y contrarréplicas, y de ideas y propuestas tan alejadas de la realidad como la de jugar el partido copero en el estadio Benito Villamarín, feudo del Real Betis, algo completamente inviable, tal y como dictaminó la RFEF. Así pues, aunque el conflicto abierto estos últimos días entre ambos clubes y el Ayuntamiento de Ibiza por el convenio propuesto para utilizar el estadio de Can Misses en esta eliminatoria copera aún va a colear en un futuro próximo, los futbolistas del plantel que entrena Manu Calleja tienen la mente centrada y completamente focalizada en su óptima puesta a punto para enfrentarse en las mejores condiciones posibles al equipo bético, contra el que sueñan con poder hacer algo grande. Ilusión para el nuevo año 2023 Ante la vuelta a los entrenamientos en estos primeros días del nuevo año, el guardameta Marcos Contreras, capitán del CD Ibiza, puso de manifiesto su ilusión de cara a este 2023 y señaló en sus redes sociales: «A 2023 le voy a ofrecer mucho trabajo desde el primer día para merecerme todo lo bueno que sé que la vida nos va a dar».