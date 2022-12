Toni Vingut, ante el Rally Dakar más complicado y duro de los últimos años

El piloto ibicenco Toni Vingut ya calienta motores con ánimos de revancha en su regreso al Rally Dakar, que en su 45ª edición para este 2023 ha sido calificado como el más duro y complicado de la historia, además de ser un poco más largo, ya que va a contar con dos nuevas jornadas de competición para un total de 14 etapas de carrera por Arabia Saudí.

El Rally Dakar 2023, que arrancará en la jornada de mañana viernes, 31 de diciembre de 2022, y que finalizará el próximo 15 de enero de 2023, está catalogado como uno de los desafíos deportivos más exigentes del mundo, dado que sus participantes ha n de afrontar condiciones y situaciones de lo más extremas, con altas temperaturas, dunas infinitas, eternos arenales, roquedales de montaña y extensas distancias.

El cuarto Dakar en territorio saudí apunta a ser uno de los más complicados de los últimos años, según los expertos en la carrera, especialmente cuando los competidores comiencen a adentrarse por las zonas del recorrido que cruzan las inhóspitas tierras del Empty Quarter.

«Allí no hay nada, no hemos encontrado ningún animal, persona, ninguna huella, ninguna pista. Es interesante por eso, porque son dunas de verdad», explica David Castera, director del Rally Dakar, al analizar algunas de las novedades del recorrido de la cita de 2023.

Así las cosas, Toni Vingut, que vuelve a Arabia Saudí con ganas de hacer algo grande en su cuarta participación en la carrera, un año después del accidente que sufrió en el transcurso de la prueba en 2022, ultima a contrarreloj la puesta a punto de su quad de competición con vistas a empezar este 31 de diciembre con buenas sensaciones en la etapa prólogo, que se disputará a orillas del Mar Rojo.

Vingut, con buena preparación

Cumplido ese primer trámite, Toni Vingut tratará de poder terminarla este año y llegar el 15 de enero a la meta final en Dammam, después de 8.549 kilómetros; 4.706 de ellos cronometrados y tras superar la experiencia de atravesar zonas no exploradas del desierto, en Rub-al Jali o Empty Quarter.

«El año pasado ya me preparé muy bien porque los dos primeros fueron más de aprendizaje y ve en qué aspectos tenía que mejorar. Lo que pasa es que luego me accidenté, pero creo que vengo más o menos con la misma preparación o incluso un poquito mejor porque con el tiempo aprendes otras cosas», indica Toni Vingut de cara a su inminente debut en la prueba de este 2023, al tiempo que detalla: «Este año voy a llevar ruedas nuevas porque es algo que te hacer perder mucho tiempo porque se pincha mucho. Yo creo que este año me puede ir bien. No lo sé, vamos a ver, porque es una carrera muy dura. Y te digo esto, y luego igual puede resultar que el primer día me quedo fuera. Es una carrera que no perdona a nadie».

En este Dakar 2023, según adelantan los técnicos de la organización, se podrá observar un cambio de tendencia a medida que la carrera se vaya desarrollando, ya que las primeras ocho especiales tendrán jornadas largas, siendo la cuarta la más corta con 573 kilómetros totales, mientras el resto irá en ascenso hasta llegar a los 877 kilómetros.

Además, en lo concerniente al desarrollo de la competición, cabe destacar que en esta edición de 2023 en los tramos cronometrados, la menor de las distancias será de 375 kilómetros.

Cambios de reglamento

Con idea de dar mayores opciones a los competidores, la ASO (Amaury Sport Organisation), la entidad promotora del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, en la que se incluye en Rally Dakarr, ha modificado el reglamento en aquellos puntos que provocaban polémica entre los pilotos por el orden de salida. A partir de ahora los que abran el recorrido serán compensados y se medirá desde la salida hasta la detención para el repostaje (aproximadamente 200 kilómetros) con 1.5 segundos por kilómetro para el primero, 1 segundo para el segundo y medio segundo para el tercero.

Todo eso implica que si el ganador del día anterior mantiene el liderato durante los primeros 200 kilómetros, podrá ganar hasta cinco minutos a su favor. Otra de las modificaciones es que los pilotos de motos elite no podrán reincorporarse a la carrera si abandonan.

Respecto al sistema de navegación, el sistema de tablets se estandariza para casi todas las categorías, a excepción de las motos. Otra novedad destacada es la posible supresión de un ‘waypoint’ que resulta confuso para una amplia mayoría de participantes.