Pepe Bernal, Futbolista del Club Deportivo Ibiza: «Jugar contra el Betis, el equipo con el que celebras los goles cada semana, es lo máximo»

Nacido en Sevilla y formado en Eivissa, el centrocampista del CD Ibiza tendrá el corazón ‘partío’, el próximo jueves 5 de enero, cuando se vista de corto para enfrentarse a su querido Betis en el partido más importante de su trayectoria en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Recién aterrizado de Suiza, donde ha disfrutado de unas merecidas vacaciones, Pepe Bernal (Sevilla, 06-11-1992) atiende a Diario de Ibiza para desentrañar las mil emociones que le produce enfrentarse en Copa, con la elástica del CD Ibiza, al equipo de sus amores, el Real Betis Balompié.

¿Cómo afronta un bético de corazón una eliminatoria que será histórica para la isla con la elástica del CD Ibiza?

Soy más bético que Lopera, es el partido que todo futbolista quiere jugar, contra un equipo de Primera División y si es el Betis, mi equipo de toda la vida, pues te puedes imaginar. Lo afronto con mucha ilusión, con muchas ganas. Cuando vi que salía la bola del Betis pues imagínate, con una ilusión tremenda. Saber que jugarás contra tu equipo no se paga con nada del mundo. Me puse muy contento, yo, mi familia, mi gente más cercana... Jugar contra el equipo con el que celebras los goles cada semana, el Betis y el CD, que son mis equipos, es lo máximo.

¿Prefería al Betis antes que al Real Madrid o el Barça?

Pues toda mi familia es del Betis menos mi hermano, que es del Real Madrid, que era la otra bola que también quería. Pero en el fondo, fondo, yo quería al Betis. Es un premio enorme.

¿Será el partido más importante y emotivo de su carrera?

A día de hoy diría que sí. Comparando, está el partido que jugué con el Cornellà de Raúl Casañ contra el Betis B en el Villamarín, donde encima me tocó hacer de capitán. Esa sensación me la llevo dentro de mí, y también me marcó para toda la vida los ‘play-off’ a Segunda con la Peña Deportiva. Pero sí, yo diría que será el partido más bonito y más importante que voy a jugar.

« El día que salió el sorteo tenía como 60 o 70 whatsapps para saber cómo se podían conseguir entradas»

¿Cuántos amigos y familiares le han pedido ya una entrada para el encuentro?

No te lo puedes ni imaginar, el día que salió el sorteo tenía como 60 o 70 whatsapps para saber cómo se podían conseguir entradas. Es una locura. Hay mucha gente del Betis en la isla. Ojalá pueda dar y regalar entradas pero todavía no sabemos ni dónde vamos a jugar, está todo en el aire. Si puedo conseguiré, si no, lo que pueda. Para el partido del Eibar recibí 35 y vino mi gente más cercana y lo disfrutaron.

Supongo que no imagina otra cosa que no sea jugar en Can Misses ante varios miles de espectadores.

Sería lo suyo, me río porque es algo anecdótico. No todos los días viene a jugar a la isla el vigente campeón de la Copa del Rey, todo un Betis. Se está dando mucha bola a un tema que debería estar zanjado desde que eliminamos al Eibar, porque sólo quedamos el Cacereño y nosotros para enfrentaros con un equipo de la Supercopa: Valencia, Betis, Barça o Madrid. Ese viernes se tenía que haber zanjado, pero no me meto en ese tema. Lo suyo sería un ambiente bonito en el estadio de Can Misses con 3.000, 4.000, 5.000 personas, las que quepan. Que disfrutemos del Betis, del CD, que la gente se alegre de que en Ibiza se vea fútbol de Primera División. Hay rivalidad entre los equipos de aquí pero al final todos somos de la misma isla y vamos en la misma dirección.

¿Cuántas opciones tienen de pasar la eliminatoria?

En todos los partidos tienes opciones, el fútbol es impredecible. El Cacereño le gana al Girona, que juega tres categorías por encima. Las opciones que te dé el Betis, sean una, dos o tres las tienes que aprovechar. La motivación para ellos y para nosotros será muy diferente. Tenemos que ser conscientes de ello y hacer un partido que no les guste. Un equipo de Primera vendrá a verlas venir y cuanto menos roce haya, mejor. Hacer un partido duro, físico, desde nuestra idea de juego, y aprovechar las opciones que te den.

En Liga, imagino la decepción del equipo al no estar disputando los puestos de play-off a Primera RFEF.

El vestuario está bien, lo veo muy animado, todos remando en la misma dirección. En Zaragoza se vio una reacción en el equipo, aunque no tuvimos suerte de cara a gol y con uno menos ellos te marcan en el 89. El equipo se fue jodido pero las sensaciones son buenas, el equipo juega y contra el Eibar apenas nos generaron hasta el final. Es verdad que queríamos estar arriba, pero estamos capacitados para sacarlo. Veo al grupo anímicamente bien y físicamente espectacular, y seguro que nos espera un año bonito el 2023. El del Alzira será una final, todos queremos estar fuera del descenso, al final por eso es por lo que vinimos aquí, para jugar con el CD Ibiza un play-off a Primera RFEF.

¿Hay posibilidades de que salga en este mercado de invierno?

Aquí nadie es insustituible ni imprescindible. Estamos todos en el mismo barco. Yo aquí estoy contento y feliz pero en un equipo que está abajo hay entradas y salidas, eso es lo más lógico del mundo. Hay un gran grupo humano, con buenas personas, y estamos tranquilos para afrontar el partido del Betis y luego el del Alzira. Personalmente estoy bien y contento con todos. Esperemos que no me echen [risas].