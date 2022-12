Palma, presidente del CD Ibiza: «La decepción es no poder llenar todo el campo»

El presidente del CD Ibiza, Antonio Palma, atendió a Diario de Ibiza y a las televisiones locales tras la reunión mantenida con Amadeo Salvo. Confirmó la "buena noticia» que supondrá jugar en el Estadio Can Misses, «la cosa más importante en el acuerdo alcanzado», aunque puntualizó que «antes de empezar la negociación» se les trasladó que «no había negociación si no se firmaba un contrato de confidencialidad». Por eso no han podido trascender los aspectos económicos del acuerdo.

«La decepción –lamentó el presidente del CD Ibiza– es que hemos tenido que tomar la decisión de no poder llenar todo el campo. Tenemos que renunciar a las gradas supletorias por razones económicas. Tendremos un aforo de algo más de 3.000 personas, que yo creo que estará bien, sabiendo que es un día laboral, con mucha gente fuera de la isla, que es a las cuatro de la tarde y que hay cabalgata», explicó Palma, que aun así espera «una fiesta muy maja y muy bonita» para el club y la afición ibicenca. El CD Ibiza podrá disponer de la grada principal, «todo lo que era el campo municipal» sin contar con las gradas añadidas y pagadas por la UD Ibiza para competir en Segunda División. «Si hay un aforo importante y viene gente haremos una segunda negociación para esas gradas», matizó el empresario de origen suizo, que no ocultó que pensaban «otras cosas» antes de la reunión, en referencia a poder disponer del estadio al completo. «Pero las cosas son como son. No es nuestra casa, no es nuestro campo, no decidimos nosotros. Agradezco el trabajo que va a hacer la UD para que este partido sea posible porque van a poner a nuestra disposición todo y a toda su gente. Lo van a hacer muy bien y lo más importante es que haya fútbol». No es nuestra casa, no es nuestro campo, no decidimos nosotros «Un partido tiene gastos de instalaciones, seguridad, amortizaciones, sonido, eso tiene un coste para la UD y lo va a repercutir, algo que veo natural de unas instalaciones que están pagando», señaló Palma, antes de sugerir que los precios de las entradas oscilarán entre 30 y 60 euros. «Ahora ya por fin vamos a poder lanzar la comunicación de cómo van a funcionar los precios. Queremos poner un precio social y asequible, pero eso nos impide alquilar las gradas, perderíamos dinero», subrayó. Cuando nos vemos con Amadeo nos miramos, nos sonreímos y ya está, luego cada uno tiene su club y defiende su club En la reunión no han hablado de otros asuntos. «Nos hemos limitado a esto, bastante trabajo hay. Espero que tengamos una fiesta magnífica, no sé si se hubiese llenado el campo, con humildad lo digo. Si se llena la parte disponible y hay mucha demanda, vendremos a negociar otra vez para la parte de las gradas supletorias", agregó Palma, que sobre su relación con el presidente del club celeste, dijo: "Cuando nos vemos con Amadeo nos miramos, nos sonreímos y ya está, luego cada uno tiene su club y defiende su club". "Buen rollo" Mientras tanto, desde la UD Ibiza fuentes conocedoras de la reunión explicaron que se repercutirá al CD Ibiza «costes operativos» como la seguridad, los proveedores, el sonido o el videomarcador, entre otros aspectos de mantenimiento de las instalaciones. Para el club celeste «no es una cuestión de dinero», y aseguran: «Si tienen que jugar y se necesita eso, tendrán que pagarlo, nada más». Según estas mismas fuentes, el encuentro se desarrolló «con buen rollo» y subrayaron que la intención de la UD Ibiza «no es cobrar nada porque usen el campo, simplemente que cubran los costes». «Por respeto a todos los que trabajan, el dinero es un tema irrelevante, lo importante es que jueguen el partido», indicaron preguntados por este diario.